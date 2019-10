Massa: "Queremos una relación de colaboración y respeto con Estados Unidos"

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con la presidenta del Council of the Americas, Susan Seagal, en la ciudad de Nueva York.



"Parte de los problemas que tiene la Argentina son por las malas negociaciones que hizo el actual Gobierno al tomar deuda. Los próximos cuatro años debemos trabajar conjuntamente pensando en las coincidencias entre países. Los Gobiernos son circunstanciales. Queremos una relación de colaboración y respeto con Estados Unidos", indicó Massa en el Council of the Americas, donde también fue recibido por empresarios e inversores.



En ese contexto, Massa pidió que el próximo Gobierno sea visto desde las ideas y proyectos que presenta y no "desde el prejuicio de clase social o espacio político". En ese sentido, afirmó que "a partir del 27 de octubre comienza una nueva etapa en la Argentina que nos obliga a trabajar sin hipocresías ni prejuicios sobre el futuro del país. Queremos trasmitir que la Argentina de los vencedores y vencidos es una etapa agotada, que nos hizo perder muchos años de desarrollo y crecimiento", indicó.



Y añadió: "Vamos en búsqueda de un acuerdo económico y social, con la idea de generar una agenda a corto, mediano y largo plazo que permita el crecimiento. Para eso tengo la responsabilidad de buscar desde el Congreso los consensos que permitan este acuerdo".



"Vamos a cambiar la burocracia impositiva que dificulta a las Pymes, que son el motor económico, productivo y laboral de la Argentina. Vamos a ir con una fuerte reducción tributaria para generar los incentivos necesarios para atraer nuevos inversores", expresó por último.



La agenda de Sergio Massa en los Estados Unidos comenzó el viernes en el Woodrow Wilson Center de la ciudad de Washington, donde disertó sobre el futuro de la Argentina, continuó el sábado junto a jóvenes estudiantes y profesionales, en tanto que este lunes mantuvo un encuentro con el economista argentino Martín Guzmán, con el cual analizó "el diseño de un programa para estabilizar la economía del país y las características que deberían tener las políticas de deuda para su recuperación".