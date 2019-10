Macri: "Fue más duro de lo que pronostiqué y les pido disculpas"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que "los valores son muy importantes" para que los argentinos construyan futuro y señaló que en su gestión encontró una situación "más dura" de lo previsto, pero recalcó su seguridad de que "ahora viene algo distinto".



"Fue más duro de lo que yo pronostiqué y les pido disculpas, pero sigo creyendo que si trabajamos juntos de esta manera tenemos un enorme futuro", remarcó el Jefe de Estado en declaraciones a Canal 10 de Tucumán.



El Presidente subrayó que los argentinos "estamos llegando a la otra orilla y lo peor que podamos hacer es volver a la de la que habíamos venido".



Porque "agregándole los problemas del pasado no vamos a resolver los del presente", ya que "la solución es apostar al futuro".



El Jefe de Estado reconoció que estaba convencido al iniciar su mandato de que combatir el flagelo de la inflación "se iba a resolver más rápido", aunque indicó que para alcanzar ese objetivo se requieren "más acuerdos" entre los distintos sectores del país que "nos saquen de la inestabilidad".



No obstante, subrayó que en estos tres años y medio "hemos hecho muchos esfuerzos que no han sido en vano" y logrado bases para seguir el camino del desarrollo.



"Hemos invertido no sólo en tener una democracia más sana donde se puede escuchar, dialogar, un federalismo activo, sino que hemos modernizado el estado, la infraestructura", puntualizó.



Mencionó la "revolución de las rutas, autopistas, los trenes, para cercar el trabajo al puerto y al resto del país", y "tener una relación óptima con el mundo abriendo 200 mercados" para la producción nacional.



También hizo hincapié en "lo bien que nos ha ido en la lucha contra el narcotráfico", así como "con el no abuso del poder, sino el rendir cuentas, la evaluación de la educación, con la capacitación de docentes".



"Educación es presente y futuro: somos uno de los cinco países que tienen robótica y programación desde los cinco años", sostuvo.



También mencionó que su buena relación con los líderes de los países más industrializados les permitió a las economías regionales llegar con sus productos a destinos impensado años atrás.



Destacó que los limones tucumanos volvieron a exportarse a los Estados Unidos luego de mucho tiempo y acaba de llegar el primer cargamento a India "un mercado impensable" antes.



"Lo sigo diciendo hoy y lo seguiré haciendo si los argentinos deciden que vamos a seguir trabajando juntos, porque solo desde la libertad absoluta se construye un país", enfatizó.



En el plano económico sostuvo que el problema en la Argentina existe desde hace décadas porque "todos nuestros países vecinos" lograron valorizar su moneda y sus ciudadanos no piensan en términos del dólar.



"Nosotros necesitamos para resolver la pobreza, que haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica, tener moneda, que el peso valga".



Reconoció el desafío de generar nuevos trabajos y de incorporar tecnología y recalcó que la Argentina "tiene futuro solo con un verdadero desarrollo federal".



Recalcó que la Nación pasó de darle el 40 por ciento de los recursos a las provincias al 50 durante su mandato, y dijo que "como argentinos tenemos que comprometernos" a terminar con la pobreza que "no la trajimos nosotros", sino que "lo que hicimos fue visibilizarla".



Indicó que la Argentina requiere que el acuerdo entre los sectores político, gremial y empresarial establezca un presupuesto sano que se prolongue en el tiempo porque de otro modo "el mundo pierde confianza" en el país.



Reconoció que uno de los problemas mayores que enfrenta "es el desempleo en los jóvenes" y ante ello señaló que acaba de proponer que "las empresas que tomen trabajadores jóvenes de 17 a 24 años con menos de un año en su vida laboral, no pagarán aportes patronales el primer año, entre otros beneficios.



Dijo que otro de los objetivos primordiales del Gobierno es seguir apostando a las energías renovables y apoyar el crecimiento de Vaca Muerta.



Destacó que durante la actual administración "pasamos de importar por 6 mil millones de dólares en energía a exportar por 7 mil millones de dólares".