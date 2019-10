Fernández pidió al Gobierno "conciliar políticas de cambio" tras las elecciones

El candidato presidencial del Frente de Todos, Albert Fernández, le reclamó hoy al Gobierno "conciliar políticas de cambio" en caso de que él resulte electo en los próximos comicios generales.En declaraciones radiales, el dirigente opositor acusó al oficialismo de generar "un goteo diario de 100 millones de dólares" de las reservas "para que el dólar cueste lo que cueste"."Espero que el Gobierno después del 27 de octubre empiece a conciliar conmigo políticas de cambio. Si sigue haciendo lo mismo tendremos estos resultados", señaló Fernández.Entre otras cosas, el ex jefe de Gabinete resaltó que la Argentina tiene la posibilidad de "pasar de la política de la imposición a la del consenso"."Lo que más me anima es la voluntad de todos, que se dieron cuenta que este no era el modelo", agregó el candidato presidencial.Por otra parte, Fernández consideró que sería bueno que todos los sectores "donaran el 1% de lo que producen" para ayudar con la situación económica del país, aunque aclaró que "el Estado tiene que hacer su parte"."Algún cambio en el sector impositivo habrá que hacer, no para poner más presión sobre los que más pagan, sino para sumar a otros que no lo hacen", agregó.En este sentido, precisó que "la pequeña y mediana empresa tiene que tener un sistema impositivo diferente al de las grandes empresas", pero remarcó que son necesarios cambios porque "hoy tenemos un déficit fiscal de siete puntos".