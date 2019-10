Elecciones PASO en Salta: Ocho candidatos se postulan para suceder a Urtubey

Los principales precandidatos a gobernador de Salta ya votaron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que se definirán los candidatos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre.El primero de los precandidatos en emitir su voto fue el diputado nacional Alfredo Olmedo, quien se quejó de las demoras en la apertura de las mesas y consideró que "debe volver el orden a Salta"."Hay cosas que tienen que cambiar en la Argentina, tiene que volver el orden y el respeto", expresó el precandidato del Frente Olmedo Gobernador, quien llegó antes de las 8 a la escuela 4510 "Antártida Argentina", de la localidad de Las Lajitas, donde esperó cerca de media hora para votar.Luego, el actual vicegobernador Miguel Isa, que es uno de los precandidatos a gobernador del Frente de Todos, emitió su sufragio en la escuela 4016 "Jacoba Saravia", de Salta Capital."Con alegría estamos disfrutando de este momento de participación donde habla el pueblo. Quiero escuchar esa voz y lo que decida el pueblo para mí siempre está bien", expresó Isa, quien habló de "una campaña austera, limpia, tranquila y con gran entusiasmo".A su turno, Pablo López, que es uno de los tres precandidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), consideró que las internas dentro de este sector constituyen "un ingrediente novedoso" en estas PASO."Tenemos expectativas de hacer una elección lo mejor posible, en una provincia con los índices más altos de pobreza y desocupación", expresó López, quien votó en el colegio 8050 "José Manuel Estrada", de la zona oeste de la capital salteña, y se quejó de la modalidad de Boleta Única Electrónica que rige en esta provincia.En tanto, el actual diputado nacional y candidato a senador nacional Sergio Leavy, que compite con Isa en el Frente de Todos, consideró que "hoy es un día histórico para Salta" porque se está "iniciando un camino"."Esperamos que el pueblo salteño hoy pueda expresarse con libertad y alegría", agregó el precandidato, tras emitir su votar en la Escuela Técnica de Tartagal, donde aseguró que "es un día peronista" que les "da la democracia después de tantos años de lucha".

"Esperamos que el pueblo salteño hoy pueda expresarse con libertad y alegría", dijo al votar Sergio Leavy.Por su parte, el precandidato del Frente Sáenz Gobernador, el intendente Gustavo Sáenz, manifestó que "hoy es una elección provincial y los salteños eligen sus candidatos, y el 10 de noviembre definirán sus autoridades"."Este es un gran frente provincial en el que no hay favoritismo con nadie a nivel nacional. Si me toca gobernar, voy a hacerlo con el Presidente que sea", dijo Sáenz, tras lo que señaló que "se termina un ciclo y empieza a escribirse hoy una nueva etapa en Salta, y a definirse el futuro de los salteños".El precandidato votó hoy en el colegio "Manuel Antonio de Castro", más conocido como el ex Colegio Nacional de la capital salteña.También sufragó Elia Fernández, que es precandidata a gobernadora del Frente Grande, quien sostuvo que "está comprobado que el voto electrónico no funciona en ninguna parte del mundo".