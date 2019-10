Elecciones: El Gobierno confía que no habrá fallas en el escrutinio provisorio

Cumplir los objetivos

El software

El recuento en números

En un clima de mayor distensión que el que se vivió previo a las elecciones PASO, en la sede del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, se realizó el simulacro del escrutinio provisorio de votos de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. La instancia se realiza antes de cada votación y, en el caso de las primaras, había sido en el medio de los cruces (que luego terminarían en el juzgado con competencia electoral de María Servini) entre el Frente de Todos y el Gobierno que por primera vez contrató a Smartmatic para la tarea.Para los apoderados de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner la empresa había registrado irregularidades durante su desempeño en elecciones de otros países. Además, cuestionaban el sistema de transmisión de telegramas desde las escuelas (antes las camionetas del correo los trasladaban hasta un local donde recién ahí eran escaneado y enviados al centro de cómputos) que debutó en las primarias."Todo cambio genera controversias, pero viendo los resultados fue un acierto", sostuvo Adrián Pérez, secretario de Asuntos Públicos, quien se cargó en sus hombros el proceso electoral por parte del Gobierno. El director nacional electoral, Rodrigo Conte Grand, apenas se asomó temprano al auditorio del correo donde la prensa aguardaba. El recuento provisorio se realiza a modo de información para la ciudadanía; el único con valor legal es el que lleva adelante la justicia electoral e inicia 48 horas después de la elección.Pérez expuso algunos de los objetivos planteados los cuales, evaluó, fueron cumplidos, como conseguir una carga más homogénea de los votos, y evitar así el síndrome "faltan las mesas de La Matanza", agilizar el proceso de transmisión de los telegramas, un mandato sugerido por la Cámara Nacional Electoral, y concluir la jornada a medianoche con un resultado similar al conteo final.Que el Frente de Todos haya acudido a Servini en agosto derivó en que la magistrada designe veedores del Consejo de la Magistratura para el día de las PASO. El kirchnerismo había pedido apartar a Smartmatic, pero la jueza adujo que no tenía tiempo suficiente para evaluar el amparo presentado y se limitó a enviar a su gente. Los observadores al servicio de la jueza concluyeron que el sistema de recuento funcionó de forma "defectuosa", pero ponderaron el de transmisión de las escuelas.Los defectos a los que referían en el escueto informe habían quedado a la luz la misma noche de las PASO. Antes de las 21, horario en el que se levanta la veda y se permite la difusión de los datos parciales, en redes sociales aparecían denuncias de que el sistema habilitado para la fiscalización de los partidos había dejado de funcionar. Días después, el Gobierno y la empresa reconocieron lo sucedido y que la falla había impactado en la difusión de los datos que llegó con una hora y media de demora. También se escudaron en una orden de Servini que les envió el mismo día de la elección: no podrían difundir datos hasta que los distritos con mayor peso electoral, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, no hayan alcanzado el 10% de mesas escrutadas.Pérez aseguró que las deficiencias en el sistema de fiscales ya fueron corregidas por Smartmatic. Las pruebas parciales que se han venido realizando y la de hoy que fue del sistema completo lo respaldarían. El simulacro comenzó a las 9 de la mañana; una hora después se habían computado el 25% de las mesas. El Gobierno apuesta, al igual que en las PASO, a que a las 21 los primeros datos que se comuniquen ya marquen una tendencia y, a medianoche, que la población se vaya a dormir con el resultado final, indicóEn una acordada de 2017 la Cámara Nacional Electoral, máximo tribunal en cuestiones electorales, dispuso que las empresas encargadas del recuento provisorio deben entregar 30 días antes de la elección una copia del software que se utilizará para el proceso la cual queda a disposición de los partidos. En la instancia de PASO el Frente de Todos denunció que la no se estaba cumpliendo con este cometido, en tanto que Smartmatic y el Gobierno es escudaban en que el pliego de licitación indicaba que el plazo era 96 horas antes. Los apoderados del kirchnerismo remitieron esta semana una nota a los camaristas denunciando que tampoco se respetaron los 30 días (cumplidos el 27 de agosto) para las generales. Consultado por El Cronista, Pérez prometió que la próxima semana entregarán la copia a la CNE.- Smartmatic cobrará u$s 16.899.920 por realizar el escrutinio de las PASO, las generales y el eventual ballotage.- La diferencia entre el recuento provisorio y el final de las PASO fue menor al 0,4%.- A medianoche del 11 de agosto se habían transmitido desde las escuelas el 97,48% de los telegramas.- El recuento provisorio de las PASO fue del 98,67% de las mesas.- A las 22 horas se había divulgado el 46% de las mesas (40% más que en 2015).- Una hora después de iniciado el simulacro de hoy se habían computado el 25% de las mesas.