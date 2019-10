Tras tregua, los vuelos salen con normalidad, pero pilotos lanzaron advertencia

Sociedad Pilotos levantaron el paro del fin de semana

Luego de un viernes movido, que se cerró con una reunión nocturna, que duró más de tres horas en la Secretaría de Trabajo, finalmente los gremios levantaron la medida de fuerza de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral para este sábado y domingo.Sin embargo, el titular de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, adelantó que todavía "no hay ningún acuerdo" y dijo que si durante la semana no se llega a un arreglo harán la medida de fuerza el fin de semana que viene, que es largo."Suspendemos la medida de fuerza solo porque un funcionario de la Secretaría de Trabajo se puso como garantía en las negociaciones que estamos llevando adelante", declaró Biro a la prensa luego de la reunión de ayer por la noche con el Gobierno."Esto es una muestra de buena voluntad de los trabajadores, pero repito, no hay acuerdo ni nada, si la semana que viene no hay acuerdo se llevarán adelanten las acciones que se iban a concretar este sábado y el domingo", sentenció Biro.El próximo lunes habrá otra reunión en la Secretaría de Trabajo entre los sindicatos, la empresa y funcionarios de Gobierno, en la que se buscará destrabar definitivamente el conflicto.Ámbito.com.