Bossio: "Es necesario hacer acuerdos con todos los sectores"

"La situación es muy crítica, muy compleja desde el punto de vista económico. La gente no llega a fin de mes", expresó el tandilense Bossio.



Para el ex Director Ejecutivo de la Anses, es "saludable" la mesa de diálogo que se está armando alrededor de Alberto Fernández.



"Me parece saludable que haya una mesa de diálogo y que las cosas empiecen a resolverse de esa manera. Alberto (Fernández) tiene una actitud pública y privada de pedir dialogo y acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sectores de la economía", destacó Bossio en el marco del debate sobre el levantamiento del paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral.



"Los dirigentes debemos hacer un gran esfuerzo, ser generosos y ceder. Ya dimos un puntapié inicial dejando de lado las cuestiones personales en beneficio del conjunto", apuntó, recordando cómo se formó el Frente de Todos.



