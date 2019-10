Gobierno prometió que pedirá DNI: "Tengan corbata, gorra o patineta"

"Van a ser personas que andan con campera y personas que andan con corbata, tengan gorra o patineta", definió la ministra Bullrich cuando le consultaron a quiénes les pedirán el DNI en los trenes.



¿Va ser obligatorio andar con DNI para viajar en tren?



La funcionaria detalló que no va a ser obligatorio viajar en tren con el DNI. En caso de no tenerlo basta, según Bullrich, con decir el número.



La idea es verificar si la persona en cuestión tiene antecedentes. Si cometió algún delito en trenes se le va a labrar un acta y "van a ser monitoreados de manera especial para que no repita los delitos que ha cometido".



En ese marco, efectivos de la Policía Federal, con más de mil teléfonos celulares, podrán escanear los DNI de personas que circulan por las estaciones de trenes, aplicar el programa de reconocimiento facial y conectarse con bases de datos para verificar si están ante alguien requerido por la justicia.



La implementación de estos controles se hizo extensiva también a efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval que sean asignados a los controles en las terminales ferroviarias.