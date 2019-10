Ordenaron la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa

La Cámara Federal porteña excarceló a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, luego de que sus defensas presentaran escritos ante el Tribunal de Apelaciones e insistieran en que se les conceda el beneficio.



Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi coincidieron que "no hay riesgo procesal" y remarcaron que el fiscal de la causa de los Cuadernos Carlos Stornelli se opuso a esa medida.



Ahora, el juez federal a cargo del expediente Claudio Bonadio fijó como caución juratoria para que finalmente López y De Sousa sean liberados el monto de $60 millones para cada uno. El magistrado puede prohibirles la salida del país.



La decisión alcanzada por los camaristas de la Sala I del tribunal de apelaciones se basa en que a esta altura de la investigación y con la parte central del caso de los "Cuadernos" elevada a juicio, ya no puede justificarse la necesidad de mantener a los imputados privados de su libertad.



Bruglia y Bertuzzi destacaron en los fallos que Stornelli había opinado "a favor de la concesión del beneficio peticionado".



"La prueba que ha llevado a la adopción de este temperamento ya se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata- de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas", sostuvieron los magistrados en unos de los cuatro fallos que emitieron los camaristas en la misma dirección y con los mismos fundamentos.



Ambos empresarios están detenidos con prisión preventiva en la causa por los "Cuadernos", procesados como supuestos miembros de asociación ilícita. Los dos ya fueron excarcelados en la investigación por el caso de Oil Combustibles, en una decisión del Tribunal Oral Federal 3 que actualmente los juzga.



En el caso de Cristóbal López su abogado defensor, Fabián Lértora, sostuvo que la negativa a liberar a su cliente fue "arbitraria, plagada de argumentos aparentes, que se apoya en meras elucubraciones" sobre eventuales peligros de fuga o entorpecimiento de la investigación.



Ambito.com