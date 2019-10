Alberto Fernández estuvo junto a Randazzo y Alonso en Chivilcoy

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, recorre junto al ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo las localidades de Chacabuco, Chivilcoy y Junín para apoyar a los candidatos locales.Desde la campaña de Fernández compartieron imágenes de ambos en una estación de servicio como parte de la actividad.Es la primera vez que el ex Jefe de Gabinete y Randazzo se dejan ver juntos en público, luego de que la semana pasada se reunieran para compartir un almuerzo privado de tres horas.Randazzo venía manteniendo un gran hermetismo desde que perdió las elecciones legislativas hace dos años. Sin embargo, tras la unidad encarnada en el Frente de Todos, muchos de sus dirigentes se acercaron al espacio encabezado por Alberto Fernández."Con Florencio no hablé en su momento porque respeté sus tiempos, conozco sus condiciones. Yo lo tengo entre mis afectos de la política y es una alegría que me acompañe", dijo Alberto Fernández esta mañana en una entrevista con radio Colonia. Alló contó que en ese mismo momento iba acompañado por Randazzo en su auto.Ante la consulta sobre si Randazzo podía ser "ministeriable", Alberto Fernández respondió: "Absolutamente, pero quiero aclarar que no lo hemos hablado".