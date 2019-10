Bordet ratificó la voluntad de implementar el juicio por jurados en Entre Ríos

"Las instituciones democráticas han ido buscando de qué forma los ciudadanos encuentran una participación real dentro de los tres poderes del Estado, dentro de la República", afirmó el gobernador Gustavo Bordet en el cierre de la jornada de debate sobre la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, que se realizó en Paraná.



En el marco del proyecto de ley en debate en la legislatura provincial, se desarrolló la Jornada Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos; hacia la democratización de la Justicia. El encuentro contó amplia participación de referentes en la materia y tuvo el cierre del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.



Durante el cierre de la jornada, Bordet estuvo acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, y destacó la importancia de "poder tener este espacio para ir generando opinión en materia de un proyecto de Ley que hemos enviado desde el Poder Ejecutivo que fue previamente trabajado con distintos organismos, especialmente con el Colegio de Abogados de Entre Ríos, entendiendo la importancia del juicio por jurado en el Poder Judicial de nuestra provincia".



En ese sentido, destacó que este tipo de juicio, "es una institución que se ha ido generando en la mitad de las provincias argentinas que hoy cuentan con juicio por jurado" y resaltó "la importancia de poder contar con una mirada no solo doctrinaria en un proceso judicial sino el aporte del sentido común que los ciudadanos tienen sobre una visión de un determinado hecho o acto".



Por otro lado, afirmó que "de algún modo acerca al Poder Judicial a la participación ciudadana, que en los últimos años ha venido cobrando espacio cada vez más sostenidamente. Las instituciones democráticas han ido buscando de qué forma los ciudadanos encuentran una participación real dentro de los tres poderes del Estado, dentro de la República".



En esa línea mencionó: "Esto de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes es un precepto constitucional, ha ido desde su incorporación en 1853 adaptándose a las demandas que la sociedad tiene y requiere de la democracia". Entonces, "el juicio por jurado de algún modo representa este interés ciudadano en participar de hechos que muchas veces conmocionan a la opinión pública o ameritan la necesidad de que haya una visión también desde la opinión que está sintetizada en los jurados que son las personas que lo integran. Por eso es importante tener ámbitos de debate y escucharnos todos, confrontar posiciones para enriquecer el proyecto de ley que se ha enviado", completó.



Por último, puso de manifiesto su "apoyo y reconocimiento a todos quienes trabajaron y están trabajando, también aunar esfuerzos para avanzar y encontrar entre todos asegurando estos mecanismos de participación que en nuestras democracias modernas son determinantes" y ratificó "desde el Poder Ejecutivo este proyecto que hemos enviado".



Por su parte, el vicegobernador Adán Bahl sostuvo que "estamos en una etapa de trabajo donde se profundiza el debate y se brinda información a la ciudadanía, es necesario que se pueda desarrollar en conjunto con los diferentes poderes del estado", dijo y agregó que "es una jornada organizada por integrantes de las Cámaras de Senadores y de Diputados; estamos convencidos que es una necesidad actual y un procedimiento que promueve la participación ciudadana".



"Es imprescindible que tengamos una visión técnica y por eso es necesario articular acciones con todos los sectores pero fundamentalmente con el Poder Judicial. La decisión política ha sido del gobernador Bordet y desde los diferentes espacios es fundamental que desarrollemos este trabajo conjunto". La jornada La jornada de debate Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos, fue organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores, y la Comisión de Asuntos Constitucionales Juicio Político y Peticiones, Poder y Reglamento de la Cámara de Diputados de la provincia.



El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el Ministro Coordinador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Virgilio Valerio; el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch; el diputado provincial, Diego Lara y el senador Lucas Larrarte.



Cerró el debate el gobernador Gustavo Bordet, acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl.



La Jornada se organizó en tres paneles. En el primero disertaron: la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón; el Vocal Primero de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rubén Chaia y la presidenta de la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos, Carla Cusimano.



Seguidamente, fue el turno del procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; en representación del Colegio de Abogados, Julio Federik y en representación de la Asociación del Pensamiento Penal de Entre Ríos, Miguel Ángel Cullen.



Para el cierre, tomaron la palabra el ministro Coordinador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Virgilio Valerio; en representación de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch.



La jornada, realizada durante la mañana de este viernes en el Consejo General de Educación, estuvo organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poder y Reglamento de Cámara de Diputados y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores de la Provincia de Entre Ríos. Tuvo como objetivo propiciar el debate en relación al Proyecto de Ley de Juicio por Jurados presentado por el Poder Ejecutivo en la legislatura durante el pasado mes de agosto.



"Esta jornada es una aproximación a lo que tendrán que debatir los legisladores. Un proyecto enviado por el Ejecutivo que acompañamos desde el Poder Judicial. Esto demuestra que cuando los poderes del Estado se alinean en el tratamiento de determinados temas importantes, son capaces de lograr los tratamientos que por mucho tiempo fueron postergados en la provincia de Entre Ríos, como es el caso del juicio por jurados", subrayó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.



"Tengo la convicción de que los entrerrianos que venimos debatiendo desde la recuperación democrática sobre la participación popular en la administración de la Justicia, esta vez estamos más cerca", sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltando la convergencia de "voluntades del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, de la abogacía y de los legisladores de las distintas bancadas políticas".



En relación al proyecto presentado, la ministra Romero resaltó que "implica una cuota importantísima de participación ciudadana en el juzgamiento de casos penales de mucha significación social. Tenemos confianza en el ciudadano y en los legisladores, quienes sabrán dar un debate rico y plural del que saldrá la mejor ley".



Por otra parte, Romero afirmó que, en relación al ciudadano que conforma un jurado, "está comprobado que termina comprendiendo mucho más el funcionamiento del Poder Judicial y que está preparado para juzgar".



Por otra parte, el diputado provincial, Diego Lara manifestó que "nos pareció interesante, en forma conjunta con ambas cámaras legislativas, llevar esto adelante pero también abrirlo a toda la sociedad. No solamente que operadores jurídicos y especialistas en la temática puedan brindar su opinión sino también las ONG y las diferentes expresiones de la entrerrianía en su conjunto".



"Se trata de que haya una efectiva participación del ciudadano en una cuestión tan trascendente como es la administración de la justicia en materia penal en determinados tipos de delitos. Nosotros confiamos en la sociedad entrerriana, entendemos que hay una madurez del pueblo y esto es una corriente que se viene abriendo paso en estos últimos años en todo el país", concluyó el diputado.



Por su parte, el senador provincial Lucas Larrarte, afirmó que la idea de esta actividad fue "abrir el debate" y destacó la importancia de recoger "la experiencia de las provincias que ya tienen instaurado el sistema de juzgamiento de delitos graves", así como de "compartir con aquellos operadores y exponentes de las ciencias jurídicas, el pensamiento penal y las problemáticas sociales relacionadas con la comisión de hechos delictivos que tienen mucho para decir".



El proyecto sobre el que se viene trabajando, propone establecer que los juicios criminales que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión, sean realizados por jurados populares, integrados por 12 ciudadanos -hombres y mujeres en partes iguales- quienes se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no del acusado.



Asimismo, apunta a dar cumplimiento, en la provincia de Entre Ríos, al mandato Constituyente Nacional que también se encuentra establecido en la Constitución de Entre Ríos. Cabe señalar que el Juicio por Jurados ya se encuentra implementado con total éxito, en siete provincias argentinas.





Estuvieron presentes también, los vocales del Superior Tribunal de Justicia; Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Martín Carbonell y Juan Ramón Smaldone; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; la vice intendenta de Paraná, Josefina Etienot; funcionarios del Superior Tribunal de Justicia, de los cuerpos legislativos, del Poder Ejecutivo, autoridades de Colegios Profesionales, Universidades y Alumnos.



También, participaron la senadora nacional Sigrid Kunath; el diputado nacional, Julio Solanas; la diputada Nacional, Mayda Cresto; los diputados provinciales: Juan Navarro, Marcelo Bissogni, Juan Carlos Darrichón, Gustavo Zavallo, Silvio Valenzuela, Alejandro Bahler, María Tassistro, Ester González, María Alejandra Viola, Esteban Vitor y Fuad Sosa; los senadores: Daniel Koch, Angel Giano, René Bonato, Rogelio Schild y Roque Ferrari.