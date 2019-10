Más de 10 escuelas de Paraná abrirán sus comedores este sábado

El titular de la Dirección de Comedores, Ariel Wilvers, explicó que en una primera etapa el listado incluye 211 instituciones de toda la provincia, pero no todas quedarán habilitadas este sábado. "La idea es abrir mayor cantidad posible, y completaríamos el sábado próximo", señaló el funcionario y adelantó que el objetivo es incorporar cada vez más establecimientos.En principio la medida se implementará en 211 escuelas de toda la provincia, pero el objetivo es ir ampliando ese listado. De hecho, según detalló Wilvers, "ya hay nuevas escuelas que han pedido incorporarse; por ejemplo, tres instituciones de Concordia"."En la mayor parte de los departamentos, la mayoría de las escuelas habilita los comedores este sábado", señaló el funcionario y agregó que "en Paraná no llegaremos a todas: serán 12 escuelas".En la resolución Nº 2444 del Consejo General de Educación (CGE) figura el listado de establecimientos a los que abarca esta medida. En total son 211, agrupadas por departamento: 19 en Colón; 16 en Concordia; 8 en Diamante; 5 en Federación; 6 en Federal; 4 en Feliciano; 5 en Gualeguay; 26 en Gualeguaychú; 4 en Islas; 20 en La Paz; 8 en Nogoyá; 45 en Paraná; 2 en San Salvador; 3 en Tala; 24 en Uruguay; 6 en Victoria; y 10 en Villaguay.Wilvers precisó que no todos los establecimientos abrirán este sábado porque "se necesita trabajar en una normativa, sobre todo el CGE, que le permita trabajar de manera coordinada con los directivos para garantizar la apertura, permanencia y cierre de la escuela".En cambio, con el personal de Comedores ya se resolvió el tema, según afirmó el funcionario. "Ya coordinamos y no hubo objeciones. Tendrán una jornada de tres horas, de 10 a 13. Y se acordó la devolución como franco compensatorio doble, que se tomarán en período de vacaciones", detalló.Respecto a los cuestionamientos de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) respecto a las partidas, Wilvers respondió: "No es que se les va a pedir que con el mismo monto que se le envía en la partida mensual a la institución se atienda esta extensión de jornada. Por supuesto que habrá un reconocimiento y se agregarán raciones de acuerdo a la cantidad de chicos que asistan cada sábado".Wilvers remarcó que la disposición surgió como resultado de una solicitud del gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. "Nos pidieron que estemos atentos a la cuestión sociosanitaria, y en particular a la política alimentaria", expresó."Elegimos 23 escuelas-testigo de distintas modalidades para recabar datos. Y los últimos datos nos indicaron que, principalmente los viernes aunque también los lunes, los chicos pedían repetir el plato. Eso nos llamó la atención y lo seguimos en particular. Y nos replanteó la necesidad de hacer algo al respecto. De ahí nace la propuesta a la Ministra para extender la jornada de comedores en las instituciones educativas hacia el día sábado", detalló el Director de Comedores.Comentó que "se calculó la proyección y la organización del personal" y también "se habló con las áreas que entienden en la cuestión presupuestaria para atender esto". Por último "hubo una decisión política del Gobernador", remarcó.Finalmente, el funcionario comentó que el menú para los días sábados fue elaborado "por el equipo técnico de Comedores, que sugirió reforzar la fuente proteica con carne vacuna, base de hidratos de carbono y variedad de verduras". En tanto, el postre tendrá base de leche "para aportar calcio y proteínas". (APF)