Inglés desde jardín y escuelas conectadas: Finocchiaro habló de la propuesta

Política Macri prometió inglés desde jardín y conexión a internet en todas las escuelas

Escuelas conectadas

Plataforma de enseñanza

Prepararse para el presente

Salario docente

Recursos de las provincias

El presidente Mauricio Macri hizo este jueves, una nueva propuesta de campaña y anunció que si logra la reelección, avanzará con la conexión a internet para los jardines de infantes de escuelas públicas, en donde también incluirá la enseñanza de inglés para los niños.A través de Facebook, el mandatario se focalizó en la temática de idiomas y la conectividad, considerando que el inglés e internet "significan igualdad de oportunidades".. "Por un lado, este año vamos a terminar de conectar al 60 por ciento de la matrícula a nivel nacional, lo que dijo el Presidente ayer, es que el año que viene, terminamos de conectar al otro 40 por ciento restante. De hecho,"De hecho, nosotros tenemos un centro de monitoreo en la Ciudad de Buenos Aires, en el que sabemos de cada aula y de cada escuela, si el servicio está funcionando y qué ancho de banda están usando. Porque el Estado nacional ha hecho una inversión muy grande en el tema y queremos que a cada escuela se le brinde el mejor servicio", sostuvo el ministro."El inglés desde sala de cuatro años viene a sobre cumplir las metras de la Ley de Educación Nacional que establece que en las escuelas primarias y secundarias debe enseñarse un idioma extranjero. Lo queremos llevar a sala de 4 años y hemos tomado, del vecino y amigo país de Uruguay, el Plan Ceibal y vamos a llegar por videoconferencia a cada escuela de la República Argentina con una plataforma que ya está diseñada y que vamos a poner a disposición de las provincias"."A partir del año que viene, ofrecemos esta plataforma a las provincias y pueden usarla, todas las escuelas que ya están conectadas y que son más de 19 mil, para hacer foco en las que ya están para comenzar, que ya son la gran mayoría de las escuelas del país", explicó Finocchiaro a Elonce."Nos parece interesante que los chicos comiencen con el inglés en la sala de cuatro, porque hoy, el inglés es el idioma universal, de la computación, de la tecnología, de la programación, de la robótica. Y estamos trabajando para también dar programación y robótica en sala de cuatro, para lo cual estamos entregando las aulas digitales móviles, complementándolo con el plan nacional "Aprender Matemática" y todo es interdisciplinar", puntualizó Finocchiaro al dialogar con Elonce."La idea es que estos chicos que empiezan en sala de cuatro, cuando salgan de la escuela media con 13 o 14 años, puedan estar preparados y con las habilidades del momento en el que viven", explicó el ministro de Educación de la Nación y agregó que "porque estas son las habilidades y disciplinas, son las del siglo XXI que no es el futuro, es ahora", remarcó.Consultado porsobre el salario de los docentes y si se considera unificar la paritaria a nivel nacional, el ministro sostuvo que "yo dije siempre y lo sostengo. Hemos tenido una discusión judicial con los gremios y la Justicia Laboral en primera y segunda instancia, le ha dado la razón al Gobierno, pese a que la Justicia Laboral no ha sido complaciente nunca con el Gobierno. Además, el Estado Nacional no paga a los docentes, a los docentes, los paga casa jurisdicción, que son las que gestionan las escuelas", explicó."Además, el salario docente de cada provincia, tiene que ver con la capacidad de pago que tiene esa provincia y con el costo de vida de esa provincia, como sucede en el sur", afirmó el ministro y agregó que "es cada provincia la que tiene que destinar los fondos suficientes. De hecho, el presidente en 2015, decidió devolver a las provincias la coparticipación, con lo cual hoy, solamente cuatro provincias son deficitarias, pero cuando asumimos, había quince provincias deficitarias. La cuestión que cuando se devuelve la coparticipación, el dinero no va marcado. No dice esto es para educación, tanto es para salud, o para seguridad. Son las provincias, las que tienen que establecer qué interés le asignan a cada uno de eso rubros", indicó Finocchiaro a Elonce.