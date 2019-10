IVA y Ganancias: "Queremos hacer valer el fallo de la Corte", dijo Bordet

El gobernador, Gustavo Bordet, firmó convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y destacó el financiamiento que se logra para diversos sectores a través del organismo. "Los créditos benefician a muchas cadenas de valor, por lo que tenemos un círculo virtuoso muy positivo", dijo aEl mandatario también se refirió al fallo de Corte Suprema que le da la razón a las provincias en cuanto a los recuros coparticipables. La sentencia se basa "en la presentación de Entre Ríos que fue la más consistente. Aquí hay un aspecto constitucional que queda claro: La Nación no puede unilateralmente tomar decisiones sobre los recursos de las provincias"."Buscamos una instancia de diálogo que como no la tuvimos acudimos a la Justicia. Son recursos que corresponden a Entre Ríos. No estamos en contra de la medidas tomadas con el IVA y Ganancias, pero debe hacer en el marco de un consenso", aclaró Bordet."Estamos dispuestos a bajar impuestos como lo hicimos con Ingresos Brutos y la Ley 4035, pero debe hacerse programadamente", manifestó."Queremos hacer valer el fallo y los derechos. A los gastos corrientes tenemos que pagarlos y a la plata la estamos perdiendo ahora. Hay una irresponsabilidad muy grande que ha desfinanciado a las provincias y nos hace correr el riesgo de perder un equilibrio fiscal que nos costó mucho trabajo restablecerlo", subrayó.Por su parte, el presidente del CFI, Juan José Ciácera resaltó que hay "muchísimos acuerdos con la provincia para financiar pequeñas y medianas empresas, prefinanciación de exportaciones, el sector apícola, empresas tecnológicas. Es un sector al que le damos mucha importancia".