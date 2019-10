IVA y Ganancias: "Perdemos $10 millones por día", apuntó Rodríguez Signes

La Corte Suprema estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias, incluida en las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional tras las PASO del 11 de agosto pasado, "no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias", y obligó a la Nación a compensar a las provincias por la quita del IVA en alimentos y por las sumas devueltas a empleados por el Impuesto a las Ganancias.



"Esta cautelar significan recursos, dinero que se utiliza para el cumplimiento de obligaciones de la provincia, sobre todo en materia de salud, educación y seguridad que son tres competencias de las provincias, no del Estado nacional", apuntó a Elonce TV el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. "Es clave que los recursos de coparticipación se remitan como corresponde", sentenció.



Y en ese sentido, explicó: "Siempre que se vaya a querer modificar el sistema de coparticipación, hay que hacer pactos fiscales. No puede el gobierno nacional, por más presidente que sea Mauricio Macri, no puede modificarlo por decreto".



"La Corte ya le ha enseñado que no se puede hacer por decreto. Y para ser justos, lo mismo pasó con el gobierno anterior cuando la Corte falló a favor de las provincias de San Luis y Santa Fe y por el cual nos beneficiamos el resto de las provincias", recordó al respecto.



De acuerdo a lo que sostuvo Rodríguez Signes, los decretos nacionales que afectaron los impuestos coparticipables a las provincias, "representan diez millones de pesos por día, es decir que la provincia recibirá diez millones de pesos menos que lo que recibía antes de los decretos que modificaban IVA y Ganancias, por lo tanto, día que pasa sin que se concrete la cautelar son diez millones de pesos menos".



"No puede el Poder Ejecutivo modificar por decreto. Debió apelar a los mecanismos constitucionales", sentenció.



En la oportunidad, el fiscal de Estado adelantó que "el martes nos vamos a reunir en la Comisión Federal de Impuestos con los ministros de Economía y fiscales de todo el país para determinar cuánto le corresponde a cada provincia, y poder exigir al gobierno nacional el cumplimiento de una sentencia con una cifra precisa porque la sentencia de la Corte solo da una directiva general".



"Los efectos fiscales de los decretos 561 y 567 deben ser asumidos con recursos de Nación, sin tocar lo que le corresponde a las provincias, y a eso hay que concretarlo en una suma definida", apuntó Rodríguez Signes.



"Perdemos diez millones de pesos por día por ese decreto", insistió, al tiempo que remarcó: "Es una puja entre el gobierno nacional que se resiste a cumplir y las provincias que queremos que se cumpla ya". (Elonce)