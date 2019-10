Malvinas: Militares deberán responder si "enterraron hasta el cuello" a soldados

Los hechos por los que la jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, indagará entre el 5 y 6 de diciembre a cuatro ex militares, incluyen haber ordenado o ejecutado el "enterramiento" y "estaqueamiento" de un grupo de soldados que habían "carneado una oveja" para soportar la situación de hambruna y frío que a las que fueron sometidos durante la guerra de Malvinas, confirmaron fuentes vinculadas a la causa tramitada en Tierra del Fuego.Los primeros cuatro ex integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron citados a declarar (de un total de 18 imputados) son Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino y Gustavo Adolfo Calderini.Según testimonios que obran en el expediente, el ex mayor Garde y el ex subteniente Gassino aparecen vinculados a un episodio ocurrido "aproximadamente el 1ro de mayo de 1982", cuando "comenzó a evidenciarse (en las tropas argentinas) la falta de armamento, vestimenta adecuada y alimentación", lo que hizo que "muchos soldados bajaran de peso y que incluso algunos sufrieran desnutrición".En ese contexto, un grupo de seis conscriptos ingresó a la propiedad de un habitante de la isla y se llevó una oveja a la que después carnearon y se la comieron."Los primeros días recibíamos comida, pero después dejaron de traernos. Incluso no teníamos agua. Empezamos a pasar hambre", describió uno de los conscriptos denunciantes.Ese mismo soldado contó que cuando la sustracción de la oveja fue conocida por oficiales argentinos, dispusieron un castigo."Me ordenaron que me presentara ante el mayor Garde, quien me dijo: 'así que vos sos el que robaste la oveja'. Y junto con un cabo empezó a golpearme en el estómago", narró el soldado Román Orlando Solís."Garde dio la orden de que desarmen posiciones y luego ordenó al cabo Albarracín que nos haga poner frente a frente, parados adentro de un pozo. Luego comenzaron a echarnos piedras y tierra encima, y nos enterraron hasta el cuello. Estuvimos diez horas así, sin agua ni comida, mientras caía agua nieve y se oían bombardeos", describió uno de los testimonios.Otro de los denunciantes confirmó que el castigo incluyó enterrarlos "sin abrigo ni casco, a cien metros de la posición de guardia, bajo la nieve y fuego enemigo, permaneciendo inmóviles y sufriendo congelamiento", y agregó que de la maniobra participó "el subteniente Gassino".Un ex conscripto también reveló que Garde "lo acusó sin fundamento de apropiarse de un poncho plástico", y que como reprimenda "le ordenó al cabo primero Rivero su estaqueamiento a la intemperie bajo la nieve, sin ninguna protección y durante seis horas, vestido con pantalón, camisa liviana y un par de medias".El veterano de guerra dijo que durante el castigo "perdió el conocimiento y sufrió hipotermia" y manifestó que luego "lo envolvieron en mantas y un plástico, y lo dejaron en un galpón sin paredes donde permaneció durante tres días, hasta que se recuperó un poco y lo mandaron a la posición de tirador".Los ex militares, cuyas defensas niegan haber cometido actos de tortura, y por lo tanto que se trate de crímenes de lesa humanidad, iban a ser indagados entre el 27 de junio y el 3 de julio de este año.Sin embargo, la jueza Borruto suspendió las declaraciones con el argumento de que no contaba, ni con el "personal suficiente", ni con el "espacio" necesario en su juzgado.Ahora, la misma magistrada dictó una nueva resolución en la que decidió "reprogramar" las indagatorias y realizarlas en varios tramos, comenzando con las primeras cuatro en diciembre. Fuente: (Télam).-