La Corte Suprema ratifica que ningún jubilado debe pagar Ganancias

La Corte Suprema de Justicia volvió a declarar inconstitucional que jubilados y pensionados paguen el Impuesto a las Ganancias, sin necesidad de que tengan que probar que están en una situación de vulnerabilidad.Con la utilización del mecanismo conocido como "artículo 280°", la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social del caso Carderale sin ingresar a la discusión del tema.El fallo marca jurisprudencia y se espera una avalancha de juicios o la aplicación de una normativa de carácter general para regularizar el tema.Ese caso está incluido dentro de los 30 que fueron beneficiados con esta última sentencia. Con esto, se podría inferir que este criterio será aplicable a todos los pasivos que hoy tributan el impuesto aunque primero tendrán que iniciar juicio, pero este fallo indica que ganarían el proceso."La Constitución Nacional en su artículo 14° bis prescribe en forma expresa que el Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social con carácter de integrales e irrenunciables", afirma el fallo."Esta Corte ha sostenido que las jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia o un favor concedido por el Estado, sino derechos incorporados al patrimonio, y ninguna ley posterior podría abrogarlos más allá de lo razonable", porque están protegidas por 'garantías de orden constitucional", añade.Carlos Caballero Martin, beneficiario del fallo dijo que este tendrá una magnitud similar a la del "caso Badaro", en el que el tribunal había reconocido en 2007, el derecho a la actualización de sus haberes en relación con la evolución de los precios y los salarios.de la demandante, que estaba enferma.Con esto, se podría inferir que este criterio será aplicable a todos los pasivos que hoy tributan el impuesto, sean nacionales o de algunas de las 13 jurisdicciones que tienen sistemas propios.Claro que no será automático: primero tendrán que iniciar juicio, pero este fallo indica que tarde o temprano ganarán el proceso.En el país, hay 297 mil jubilados que pagan Impuesto a las Ganancias. A datos de 2018, el 53 por ciento eran pasivos de alguna de las 13 cajas provinciales no transferidas. Por caso, en Córdoba, pagan Ganancias 36.481 pasivos, el 38 por ciento del total.Hoy los pasivos tienen una franquicia especial no sujeta a impuestos que equivale a seis veces el haber mínimo nacional. Entre junio y agosto de 2019, ese monto equivale a 69.179,64 pesos.En agosto, antes de que se aumentara 20 por ciento el mínimo no imponible, el haber promedio sujeto a impuestos era de 48.688 pesos (luego de la franquicia) con descuentos promedio de 7.030 pesos. En septiembre, luego de los anuncios, quedaron alcanzados por el impuesto 25.435 pasivos. Lo que Afip recaudaba en Córdoba fue de 270,1 millones de pesos en agosto y de 201 millones en septiembre.En todo 2018, y pagado por los 297 mil pasivos de todo el país, Ganancias le reportó al Tesoro 5.748 millones de pesos: 3.600 millones de los haberes y el resto, descontado de las sentencias.De generalizarse el no pago de Ganancias implicaría una pérdida cercana a los 10 mil millones de pesos, cifra parecida al haber quitado el IVA a 14 rubros de la canasta familiar. Las provincias también perderían porque es un impuesto que se coparticipa.El problema se le desataría al próximo presidente, ya que se presume que con el correr de los meses se activaría el inicio de juicios.El impacto de la medida lo sufriría el próximo presidente. De generalizarse el no pago de Ganancias implicaría una pérdida de $ 10 mil millones, cifra parecida al haber quitado el IVA a 14 rubros de la canasta familiar.