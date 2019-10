Juicio por jurado: "Es garantía del acusado ser juzgado por sus propios pares"

Institucionales Se realizará en Paraná una jornada de debate sobre Juicio por Jurados

. Este jueves, dialogaron con el programaderespecto del juicio por jurado.", dejó en claro Harfuch.Dijo que. ", aun cuando sean consumados en grado de tentativa. Entrarán seguramente casi todos los delitos contra la vida, dolosos, es decir los hechos con intención de matar, los abusos sexuales graves y aún que otro delito más". Consideró enseguida que estos son los delitos "que más conmueven a la sociedad".Después que se consolide, se va ampliando a más delitos, puso relevancia Harfuch.Uno de los artículos indica que, dejó en claro. "Es una garantía del acusado, el ser juzgado por sus propios pares", agregó. Y eso pares serán "los vecinos donde se cometió el hecho, porque ellos conocen sus valores, sus patrones de conducta, etc".El jurado "no tiene que saber nada de leyes". Por ejemplo, los abogados no pueden ser integrantes del juicio por jurados.

"Cuando se hacen los sorteos, es casi una fiesta cívica"

La experiencia en Mendoza

el juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, José Valerio,

La nota completa, con la explicación de los especialistas, en Buenas Noches:

Video: La implementación del juicio por jurados populares: El debate

Aclaró que el juez del derecho "sigue siendo el juez técnico".El reparto de roles "es muy claro, el juez es el que decide qué pruebas va a escuchar o no el jurado. Después si el jurado dice que el acusado es culpable, el juez aplica la pena. No la aplica a la pena el jurado", destacó el especialista."Cuando se hacen los sorteos de los jurados ciudadanos, en cada provincia, es casi una fiesta cívica, porque está toda la ciudadanía pendiente para ver s le tocó o no le tocó. Es una expectativa inmensa" integrarlo, puso relevancia.En Entre Ríos, "cuando se comience a realizar van a salir sorteados unos 13 mil entrerrianos, que durante todo el año, va a ser potencialmente candidatos a ser llamados a un juicio".Por su parte,indicó en Buenas Noches que los integrantes del jurado "deben escuchar, estar atentos; deben tomar la decisión teniendo en cuenta lo que ocurre en esa audiencia, no en base a cuestiones que ya han sido investigadas o que ya están incorporadas a un expediente".Días antes del juicio, "se hace una audiencia para realizar el sorteo" para conocer quiénes integrarán el mismo.No hay que anotarse para integrar el juicio por jurado, "se sortea a las personas a través del padrón electoral".Al ser consultado respecto del caso de Mendoza,