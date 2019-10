Junto a Fernández, el congreso de la CTA aprobó " la reunificación con la CGT"

En el microestadio del club Lanús, la central trabajadora facultó a su consejo directivo para iniciar las negociaciones tendientes a la unidad con la CGT que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña.



"Votamos reiniciar la unidad del movimiento sindical con la CGT. Esa votación se fue construyendo en los últimos años que estuvimos en la calle, con el Frente Sindical. La presencia de Alberto Fernández le da un voltaje político a esta decisión", señaló Yasky en declaraciones a C5N, tras el acto central que cerró Fernández.



El líder de ese sector de la CTA sostuvo: "La unidad nos tiene que expresar a todos, con mayor potencia, porque vienen tiempos políticos distintos y esperamos estar sentados en la mesa que convoca el pacto social".



En el encuentro estuvieron también los diputados nacionales Máximo Kirchner y Felipe Solá; el líder de Camioneros, Hugo Moyano, el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el líder del gremio de Canillitas, Omar Plaini; la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; la candidata a vicejefa de Gobierno porteña, Gisela Marziotta; y el postulante a intendente de Lanús, Edgardo Depetri, entre otros.



No participaron dirigentes de la cúpula de la CGT, en momentos en que distintos sectores de esa central obrera mantienen sus diferencias con la CTA.



En su discurso, Fernández aseguró que el "gesto" de la CTA con la CGT es comparable con la actitud de Cristina Kirchner de dar un paso al costado y colocarlo a él al frente de la fórmula presidencial.



El ex jefe de Gabinete bromeó: "Ni yo entendí su estrategia, pero hay que reconocer que tuvo razón Cristina y tuvo una enorme grandeza, y más grandeza acompañarme a mí".



"Pero esos son los dirigentes que nos hacen falta. Hoy hablaba con (Carlos) Tomada y me decía `mirá que el gesto de la CTA es estratégicamente y políticamente tan grande como el gesto de Cristina`. Y tenía razón Carlitos", expresó Fernández.



Antes, Yasky aseguró en el escenario que el 27 de octubre habrá una "avalancha de votos" a favor del Frente de Todos, porque "la mayoría de los argentinos le dice sí a una Argentina con justicia y con trabajo, que esté de pie".



"Cristina nos dijo: ´hace falta unidad para poder ganar la elección que viene, pero hace falta mucha más unidad para gobernar un país que va a quedar destruido, empobrecido, con desempleo`", agregó el secretario general de la CTA Autónoma.

NA