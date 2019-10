Pese a la conciliación obligatoria, pilotos ratifican paro de 48 horas

El Gobierno y los sindicatos de pilotos de líneas aéreas no pudieron logar un acuerdo salarial, y los dirigentes gremiales ratificaron el paro de 48 horas para este fin de semana. Si bien la secretaria de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, las organizaciones gremiales -Apla y Uala- consideraron que el recurso es "ilegal u nulo".



El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de de Trabajo, y participaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biró y la Unión de Aviadores de Líneas Aereas (UALA) que conduce Cristian Erhardt.



La reunión -de la que también participaron directivos de Aerolíneas Argentinas- fue convocada por el Gobierno para intentar destrabar el paro, pero finalmente no hubo acuerdo.



Fuentes gremiales dijeron a la agencia de noticias NA que no sólo está en pie el paro de 48 horas sino que se profundizará el plan de lucha si no se alcanza un acuerdo, por lo que la huelga podría extenderse hasta el lunes. La barbarie de los sindicatos de pilotos Los gremios aeronáuticos parecen vivir en un país paralelo, donde la única ley es la que ellos imponen, sin importar quién esté delante.



Ante el pedido de Alberto Fernández, candidato al que en teoría apoyan, de suspender el paro previsto para las próximas horas, contestaron que no sólo lo harán, sino que además profundizarán las medidas de protesta. Es una primera advertencia al principal candidato de la oposición: ellos suponen que contra su voluntad nadie pudo ni podrá. Mientras tanto, lo último que tienen en cuenta es a los más importantes en esta historia: los sufridos usuarios.



El sindicato que conduce Pablo Biró reclamó que "a 11 meses del vencimiento de las paritarias" siguen "sin acuerdo por el periodo octubre-2018/septiembre-2019 y la empresa insiste en no presentar ninguna propuesta de recomposición".