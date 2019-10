Viceintendente quiere hacer buscar con la policía a concejales que no trabajan

Un vez más, el Concejo Deliberante no realizó la sesión ordinaria semanal por falta de quórum, por lo que el temario será el mismo para la siguiente sesión. El presidente del Concejo y Vice Intendente, Carlos Oviedo, compartió su punta de vista e informó que la sesión de este jueves será extraordinaria y se trataran los mismos temas por cuestiones de "importancia para la comunidad".Se espera que los concejales de Esquina cumplan con su obligación. "Tendré que utilizar el recurso que me habilita el reglamento interno para pedir a la policía departamental de Esquina, que concurra a los domicilios particulares de los concejales para que asistan a la sesión", manifestó Carlos Oviedo, argumentando el cumplimiento de su deber como presidente del HCD y siendo la primera vez que ocurre esto en la ciudad, donde el nivel de inasistencia es bastante considerable."Estoy concluyendo los informes de inasistencias en las comisiones. Lo voy a publicar todo. También los proyectos y asistencia de cada uno", agregó al respecto, y sostuvo que "a esta altura de las circunstancias hay un abuso total de algunos concejales".A su vez, el vice intendente manifestó que ve las intenciones de que el concejo no realice las sesiones hasta después de las elecciones del 27 de octubre.Pese a la falta de iniciativa legislativa, los sueldos no tienen descuentos. "Mi deber es hacer cumplir las funciones como corresponden. Voy a publicar los informes la semana próxima a más tardar", remarcó. Fuente: (TN Esquina).-