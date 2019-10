Macri se reunió con miembros de la comunidad judía en Entre Ríos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El presidente Mauricio Macri destacó la excelente relación que el Gobierno ha mantenido en estos años con la comunidad judía y sostuvo que "la comunión con que hemos trabajado, la solidaridad y el esfuerzo compartido que siempre hemos encontrado ha sido espectacular".



Macri se pronunció en esos términos al hablar esta tarde con miembros de la comunidad judía entrerriana durante un encuentro que mantuvo en la sinagoga Tefila L' Moises, en la ciudad de Basavilbaso.



El Jefe del Estado expresó sus mejores deseos por la celebración del año nuevo judío.



Macri estuvo acompañado por el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el senador nacional Alfredo De Angeli; y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.



"Quiero agradecerles realmente que me reciban acá, en su casa. Para nosotros han sido muy importantes estos años que hemos trabajado junto a la comunidad", dijo Macri.



El Presidente subrayó que hoy el país enfrenta "un desafío, un momento en el cual justamente estamos discutiendo cuál es el camino que tenemos que seguir los argentinos para poder crecer".



"Para poder encontrarnos con ese futuro mejor que todos soñamos hace tanto tiempo, y que hoy empezamos a entender que depende de nosotros y de nadie más", agregó.



Advirtió que para eso es necesario construir "desde la verdad, poniéndola sobre la mesa sin maquillajes y no queriendo ocultar, echarle la culpa a otro y queriendo siempre reivindicar otros tiempos pasados que no necesariamente fueron mejores".



Por otra parte, en declaraciones a la prensa luego de esta actividad, el Presidente ratificó el compromiso del Gobierno de seguir trabajando para erradicar la violencia de género.



Dijo que "hoy la Argentina tiene un plan integral, no solo de erradicación de la violencia de genero, sino para la inclusión y la igualdad de oportunidades".



"Antes ni siquiera teníamos presupuesto y ni siquiera era fácil contactarse por teléfono cuando se hacía una denuncia", indicó.



"Para nosotros este es un tema central y hemos logrado también la igualdad en la representación política", aseveró el Presidente.



Consultado sobre la marcha de la economía, Macri señaló la importancia de entender que "se necesitan más de tres años y medio para resolver problemas que arrastramos desde hace décadas, que se agravaron mucho en el Gobierno anterior, pero que venían de antes".



En ese sentido remarcó que si se da la oportunidad de continuar "trabajando juntos vamos a lograr que la Argentina cambie para siempre".