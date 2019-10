Macri en Entre Ríos: "Estamos convencidos que una Argentina mejor es posible"

En el marco de la campaña "Sí se puede" el presidente Mauricio Macri encabezó en el mediodía de este jueves, un acto en la localidad de Concepción del Uruguay. Acompañado por el senador Alfredo De Ángeli, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, y por el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, el Presidente afirmó que"No aflojamos y estamos acá porque no nos rendimos, somos los que estamos convencidos de que una Argentina mejor es posible para nosotros y nuestras familias", resaltó.Al grito de "Sí se puede", Macri enumeró:"La estamos pasando difícil pero no vamos a aflojar. Ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario, el alivio del bolsillo a fin de mes", prometió el mandatario nacional en suelo entrerriano."Nos jugamos por el cambio y dejamos de ser parte del problema para ser parte de la solución", reafirmó.Y más adelante, anticipó:"Estamos haciendo historia, porque estamos cambiando el país para siempre. Si se puede", vitoreó."Ahora viene algo distinto, viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario, el alivio a fin de mes en el bolsillo", afirmó, y destacó: "El esfuerzo que hicimos no fue en vano, empezamos a resolver los problemas que arrastrábamos por muchos años".Y expresó que "tres años y medio es poco tiempo para dar vuelta una historia de errores en la economía que lleva décadas y que se agravó en el gobierno anterior".También, de cara a la elección del 27 de octubre, pidió: "Tenemos que tener esta convicción, esta fuerza, esta pasión y transmitírselas a cada amigo, a cada compañero de trabaja, a cada familiar".La Marcha del Sí Se Puede continuará con su recorrido hacia la ciudad de La Paz, donde llegará a las 17.30, pasando antes por Basavilbaso.Mañana, en tanto, estará en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; el sábado en Mendoza, y el lunes en San Miguel de Tucumán.