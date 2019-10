"Vamos a resolver el tema económico", afirmó Macri antes de llegar a Entre Ríos

"Si seguimos trabajando juntos en base a lo que ya hicimos, y ratificamos estos valores que es lo más importante, creo que por ese camino vamos a resolver el tema económico", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri.El mandatario dijo que no tiene "ninguna duda" que la situación se resolverá de esa forma porque "todo lo que hemos hecho nos abre oportunidades enormes hacia el futuro"."Tenemos que seguir trabajando juntos, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, y no asustarnos a mitad de camino", recalcó durante una entrevista telefónica con la FM TOP de la localidad entrerriana de La Paz.Afirmó que ahora "estamos mejor parados para poder crecer, y eso lo hemos logrado porque los argentinos hemos decidido dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución".Remarcó que ahora "se viene una etapa distinta, una Argentina de crecimiento, de alivio en el bolsillo a fin de mes, porque el esfuerzo que han hecho no fue en vano".Subrayó que las recurrentes dificultades económicas terminarán por solucionarse si "ratificamos esos valores de decirnos la verdad, informar, no ocultar, no robar y tener una cultura del poder que no atropella, no presiona, que no obliga a todos a pensar de la misma manera".Y que se podrán consolidar décadas de desarrollo con un acuerdo entre los sectores de la política, el empresariado y el gremialismo que dé "previsibilidad a la economía".Afirmó que ahora el país comenzó a "resolver problemas que en la Argentina se arrastran" desde hace siete décadas."Muchos de esos problemas que nosotros no creamos no se resuelven en tres años y medio", dijo Macri y señaló que los procesos inflacionarios "es algo que arrastramos de los últimos 80 años".Puntualizó que, a partir de diciembre de 2015, la Argentina sentó las bases de progreso con la presencia de un Gobierno que permitió tener un estado más moderno y con mayor nivel de infraestructura.Y que tomó medidas que fueron un "éxito" como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la mejora de la educación, la relación con el mundo y la modernización del país."Hoy, con mucha alegría podemos decir y compartir que bajamos un tercio los homicidios, prácticamente han desaparecido los secuestros, la lucha contra el narcotráfico ha sido frontal" y existe "control sobre las fronteras"Advirtió que "no hay manera de construir lo que soñamos si no le damos un lugar a cada argentino para que sea protagonista y que cada argentino quiera tener ese lugar".Sostuvo que la clase media es la que ha hecho el "mayor esfuerzo" frente a los "tiempos muy difíciles" que atravesó el país, especialmente en el último año y medio.Señaló que esas dificultades "es un poco lo que se expresó en la PASO", dijo el Presidente.Por otra parte, dijo que el triunfo del oficialismo en las elecciones de Mendoza "es un reconocimiento" de la gente al gobernador Alfredo Cornejo y al intendente de la capital, Rodolfo Suárez, quien fue elegido para conducir la provincia a partir de diciembre.