Alberto Fernández reiteró pedido a gremios de pilotos para que no hagan paro

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, reiteró su pedido para que gremios de pilotos levanten paro previsto para el fin de semana, ya que afirmó que "el que paga el reclamo es el usuario", aunque reconoció la legitimidad de la medida de fuerza.



"Sé que la Argentina y todos los que trabajan están en una situación compleja. No hay paritarias en ningún lado, porque los incumplimientos son constantes. El Gobierno llevó adelante una política de favorecer al sector empresario porque creen que el trabajo es un costo. El planteo de los trabajadores lo entiendo, lo comparto y entiendo la legitimidad del reclamo", sostuvo el postulante opositor.



En diálogo con Radio Con Vos, el dirigente peronista advirtió que "en el caso particular de Aerolíneas, como en todos los servicios públicos, un paro le complica la vida a mucho gente".



"Yo quiero sostener e impulsar a Aerolíneas. Lo que intento decir es que entiendo todo el reclamo, pero el que paga el reclamo es el usuario. Está claro que un Gobierno que está en retirada no va a cambiar su política", remarcó Fernández.



De esta manera, el candidato del Frente de Todos se refirió a la medida de fuerza anunciada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que lidera Pablo Biro, y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), que conduce Cristian Erhardt, para el próximo fin de semana en reclamo de aumentos salariales.



Asimismo, el postulante opositor consideró que "la política de cielos abiertos no le ha hecho bien a Aerolíneas, porque las low cost terminan yendo a destinos rentables y Aerolíneas se tiene que hacer cargo de los lugares no rentables".



Al respecto, aseguró que si llega a la Casa Rosada, va a "revisar" esa situación.