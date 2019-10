Kicillof quiere que "Buenos Aires vuelva a ser la locomotora productiva del país

Kicillof sostuvo al disertar en la sexta edición de las "Agrojornadas políticas" organizadas por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) que "la Provincia de Buenos Aires es la provincia más rica pero también se ha convertido en la más pobre y hay que atenderla, con políticas de creación de trabajo genuino que apuntalen a todo el aparato productivo".



Para Kicillof, "tiene que existir un programa Provincial que se dedique a la producción y a la integración de la Provincia coordinando todas sus identidades en una sola identidad".



"Recorriendo la Provincia y viendo todo el arco productivo, uno encuentra que los sectores productivos agropecuarios que destinaban su producción mayoritariamente al mercado interno han sufrido pérdidas, no así los sectores exportadores, pero incluso las actividades exportadoras, que están lejos de los puertos, también perdieron", diagnosticó.



También expresó preocupación por el endeudamiento contraído por la provincia y los compromisos financieros que deberá asumir la próxima gestión.



"La situación en términos de deuda no es muy distinta a la de Nación, los vencimientos son dólares y están concentrados en el período que viene, a tasas elevadas", advirtió.



El economista indicó que el Gobierno bonaerense podría apelar al Banco Provincia, "que en la actual gestión ha abandonado prácticamente todas sus funciones", como "instrumento" para reavivar el aparato productivo.



"No sé en qué estado vamos a encontrar al BAPRO, pero sí sé que el objetivo del Banco será dar crédito a los productores agropecuarios porque no puede perder esa función", adelantó.



En tanto, el diputado kirchnerista detalló que su plan es la implementación de "políticas segmentadas que atiendan las condiciones diferenciales por tamaño, tipo de producción y ubicación, cada uno con su problemática".



"Necesitamos que Buenos Aires vuelva a ser la locomotora productiva del país. Para eso las prioridades van a ser la Producción, el empleo, la salud y la educación", finalizó.