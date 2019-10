El Ventilador: Algunas opiniones sobre la "transición" en el municipio

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Un video del hecho se viralizó rápidamente y la noticia no tardó en conocerse a nivel nacional y hasta internacional. En él se ve a un hombre, acompañando de dos personas más, que enardecido propina amenazas de muerte al intendente luego de haberlo agredido físicamente. Hoy los tres agresores, dos hombres y una mujer, se encuentran detenidos y a disposición de la justicia.El hecho sin dudas reviste una gravedad institucional y la solidaridad con Sergio Varisco fue unánime. ¿Cuáles son los pro y los contra, para una gestión, de enfrentarse con "medio año" de transición? ¿Y cuáles son las consecuencias para toda la ciudadanía? ¿Qué situaciones deben ser tenidas en cuenta para llegar a considerar un adelanto en el traspaso de mando? ¿Es una opción conveniente o posible?Por otra parte, millones de argentinos se encuentran sumidos en la pobreza y otros tantos millones, directamente en la indigencia. ¿Cuáles son las medidas que anunció y seguirá anunciando por estos días el presidente Macri? Y por otro lado... ¿Qué primeras acciones prepara Alberto Fernández para enfrentar este flagelo en caso de ser elegido presidente?-"Pasa que no recolectan la basura, no arreglan calles, no funcionan las oficinas, dicen que no tienen nafta, que los camiones están rotos. Algo tienen que hacer ¿para qué cobran como funcionarios? La gente está cansada de esta ausencia y deben estar al servicio de la gente".-"Hay que respetar la investidura de nuestro intendente, hay gente mayor también golpeada y no dicen nada. Y si esa persona anduvo militando y no consiguió trabajo que sepa esperar, como millones que están sin trabajo. Anduviste porque te gustó acompañar al intendente, ahora hay que hacerles sumario, ponerlos en su lugar y que vayan presos. Hay violencia en todos lados, matones. No se justifica lo que han hecho con el intendente".-"Me parece que están exagerando un poco con la gravedad institucional. Son promesas incumplidas que hace el 90 por ciento de los políticos y para que se respete la investidura hay que estar limpio. El Estado es el reservorio del clientelismo político. Por eso la gente reclama el trabajo en el Estado. Me molesta la actitud de víctimas cuando han provocado esta situación por acción u omisión".-"¿Yo entiendo mal o la culpa de la violencia para con Varisco es de Bahl o Bordet? ¿O quizás que pasaron cosas? A los maestros hace rato nos tratan como al intendente y nadie reconoce un ataque a las instituciones".-"Buen proyecto político Emanuel, lástima el partido político que eligió. Una pena, le hubiese dado mi voto. Macri pierde y a prepararse: nos va a castigar como en las paso".-"Perdón, pero creo que la gestión de Sergio Varisco ha sido la peor de todas. Ha dado jefaturas a personal sin antigüedad y ni estudios, sólo por política y por los directores de cada unidad. Por ejemplo, la unidad uno centro es lamentable. El dolor de cabeza que va a tener el señor Bahl".-"Y los nombramientos son monedas, no debería preocuparle al contador Bahl. Si se interiorizara de nuestros salarios sabría que los nombramientos no repercuten en el presupuesto municipal".-"Quería decirle al panelista que está equivocado. Si la ciudad no crece no hay que contratar más gente en el municipio. Pasa lo mismo en la provincia, la juventud se va de Entre Ríos".-"Como siempre volvemos a la partición de la República ¿cuándo nos pondremos los pantalones y nos haremos cargo que los errores son de todos? No importa quién esté al frente. El municipio tiene una interna entre los diferentes gremios que hace que gestión tras gestión, se caiga todo cuanto quiera hacer el intendente que esté al mando. Es difícil gobernar así. Se preguntarán por qué será: es el negocio de la política".-"Como va a crecer Paraná si los políticos llenan de gente cada vez que entran al gobierno. La ciudad, la provincia y el país se levantan trabajando ¿cómo se banca tanta gente que no hace nada? ¿Hasta cuando los que trabajamos tenemos que seguir bancando el clientelismo de los señores políticos?".-"Los políticos son todos unos sin vergüenza. El pueblo tiene que votar voluntariamente y ellos no tienen que cobrar semejantes sueldos".-"Hace 3 meses las tapas de cloacas están rebalsadas, 3 de Febrero y Don Bosco. Varisco, nunca uso custodios, no es como los K".-"Tanto los empleados públicos como municipales nadie trabaja y viven de los privados que son los que pagan los impuestos".-"El gran problema de la transición es que siempre los nuevos políticos que asumen al gobierno quieren introducir al municipio a sus punteros y simpatizantes de campaña, generando así una gran disputa y malestar entre la gente. Esto debería quedar atrás si queremos avanzar como una ciudad que es consciente de los reales trabajos que se deben desarrollar y promover justamente".-"Soy Juan de Barrio 170 Viviendas. Acá quedaron tres cuadras sin asfaltar y nadie vino más. Estamos sin contenedores ¿qué va a pasar con estas obras sin terminar, con calles cortadas? Es en Calle Miguel David entre las dos vías".-"Vergüenza los políticos, juegan con la gente. Cuando están en campaña se acuerdan, después se olvidan. Ganan fortunas a costillas del voto de la gente. Paraná está totalmente abandonado. Felicitaciones a la consultora".-"Días pasados el señor Sabbioni dio a conocer los contenedores rotos y quemados, acá en zona del Club Universitario los trajeron un lunes y al jueves ya quemaron tres. En calle Leguizamón trajeron uno grande y lo rompieron. Los residuos los tiran de arriba".-"Si el señor Bahl ya ganó la intendencia ¿no sería mejor para él ya ir bajando a las distintas dependencias Municipales? Los empleados y nadie más que nosotros le haremos ver todas las inquietudes y o estados de cada lugar, gracias. Soy de la Dirección general de Talleres Mecánicos".-"¿Y qué mentira va a decir mañana Macri? Capaz que sale con que hizo el Túnel Subfluvial. Le va a pedir un milagro a Urquiza, que se va a levantar y lo degüella".-"Consideramos en Manifiesto Argentino Paraná que debemos modificar la Constitución Nacional y Provincial para que la democracia que es representativa se convierta en participativa, de manera que los ciudadanos podamos tomar las decisiones importantes del país, de Entre Ríos y de Paraná".-"Los Fernández quieren seguir vaciando el país, la mayoría de la gente quiere que sigan saqueando con los mismos políticos de siempre".-"Ahí con ustedes tienen sentado a un joven muy inteligente y que va a llegar a ser futuro intendente de Paraná. Yo apuesto por Emanuel, muy honesto y preparado".-"Para Emanuel: seguro sabe cuánto cuesta generar mano de obra privada. Es imposible poder hacerlo, es impagable con los impuestos que hay y cada vez son más y más".-"Como muestra su evidencia por el Frente de Todos el panelista Kohan. Un asco escucharlo. Insoportable. Hoy lo miro al programa porque está Gainza y la señorita Analía que es muy respetuosa en sus expresiones".-"Qué pena que Gainza no fue intendente. Cuanta mezquindad y avaricia personal".-"Se equivocan al decir Kirchnerismo y Peronismo como si fueran cosas distintas. Gainza es gobierno desde hace 4 años, ¿y ahora dice que hay que hacer una reforma política en el municipio? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó dónde estaba?".-"Como ciudadano de esta gran ciudad y hermosa provincia veo muchas obras. Mucha seguridad, mucho deporte, pero salud cero ¿cuál es el motivo? Eso jamás nos van a explicar".-"La verdad voté a la gestión que esta porque apoyo a la juventud, pero después de que asumió la gestión de Varisco y con Gainza como joven es como que se le subieron los humos porque no saluda a la población que lo votó en su momento. Y deja mucho que desear sobre lo humano. Yo como joven lo voté y ahora no ayuda a los jóvenes. Estaría bueno que los puestos de trabajo sean por concurso y no por acomodo. Hay mucha gente que tiene estudio y está capacitada para trabajar".-"Gainza, no te das cuenta de los problemas ambientales con las termas".