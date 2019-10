Bordet presentó la programación del FICER en la Embajada de Italia

Cooperación entre producciones de Italia y Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet junto al embajador italiano Giuseppe Manzo encabezó la presentación de la programación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), en Buenos Aires. Y destacó la importancia de la iniciativa en materia de políticas públicas culturales en Entre Ríos, que se consolida con la segunda edición.Al abrir su intervención este miércoles en la Embajada de Italia en Buenos Aires, el mandatario entrerriano agradeció que el embajador de Italia, Giuseppe Manzo, y su esposa abrieran las puertas de la Embajada para presentar el Ficer, así como la presencia de funcionarios e invitados. "Este evento, si bien para Entre Ríos es nuevo, queríamos poner en valor todo lo que representa la industria audiovisual en la provincia de Entre Ríos, que es mucha y muy buena, y necesitábamos reunirlas en un Festival que fuera convocante también de producciones audiovisuales nacionales e internacionales", explicó."Este año, el Festival cuenta como país de honor a Italia. Y no fue casualidad que hayamos elegido este país, porque para Entre Ríos tiene una importancia determinante", agregó el gobernador. "Nuestra provincia, que es una de las fundadoras de la Nación, ha tenido a mediados del Siglo XIX una contaste corriente migratoria que le ha dado la característica agroproductiva y del trabajo de sus habitantes, y en ese sentido la comunidad italiana es de las más numerosas que tenemos", expresó.Asimismo, Bordet dijo "con orgullo" que es ciudadano italiano por descendencia materna, y comentó: "Esto es algo que se repite en distintas ciudades de Entre Ríos". Por lo demás, aseguró: "Trabajamos en lazos de cooperación, de manera constante, y lo hacemos desde lo comercial. Entre Ríos es una provincia que tiene muchas cadenas de valor y economías regionales, exporta sus productos a más de 60 países en el mundo y tenemos lazos comerciales con Italia".No obstante, observó: "Es mucho más que lazos comerciales lo que nos une con Italia. Nos une una tradición profunda, lazos culturales y nada mejor que homenajear esos lazos fraternos e históricos que tenemos con este festival de cine, donde Italia es país de honor. También, en alegoría al muy buen cine italiano y que, de algún modo, nos ha marcado a todos. También hay que decirlo, en nuestra provincia perdura y se difunde a través de academias de la Dante Alighieri, que está en todo nuestro territorio y con quienes siempre colaboramos y cooperamos, como con las distintas asociaciones italianas que son muy antiguas y tienen una larga tradición en la provincia".En este punto también reconoció al embajador "por acrecentar estos lazos de cooperación entre nuestra provincia, y entre Italia y Argentina"."Nuestra provincia se caracterizó por acoger muchos inmigrantes que han venido de distintas latitudes, pero también fue la gestora de la unión nacional cuando en 1853 se sancionó la Constitución de la Nación Argentina y el primer Presidente constitucional que fue Justo José de Urquiza era entrerriano. Tenemos una larga tradición democrática", recalcó Bordet. Y rememoró: "En nuestra provincia también supo navegar los ríos Paraná y Uruguay Giuseppe Garibaldi y tenemos recuerdos y anécdotas de la tradición oral de aquellas epopeyas que fueron previas a la conformación de la República Italiana con Giuseppe en 1870 el 20 de setiembre"."Para nosotros es un orgullo que Italia esté auspiciándonos como invitado de honor en nuestro Festival. Y esperamos en este tiempo que nos toca en el futuro de gobierno de la provincia, acrecentar nuestros lazos de amistad, de cooperación, de negocios, y de intercambio de conocimientos técnicos y científicos, que en estos momentos en una sociedad de conocimiento es tan importante poder realizarlo", mencionó sobre el final.Por último, le manifestó al embajador: "Nuestra provincia es su casa y lo esperamos siempre. Será muy bienvenido junto con su familia y cada vez que quiera visitarnos". Y cerró invitando al FICER, del 15 al 19 de octubre: "Este Festival es una buena oportunidad para ver muy buenas producciones, pero también para disfrutar de todo lo que ofrece la provincia, desde un paisaje maravilloso y una gastronomía típica, hasta la amabilidad de los entrerrianos".El gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard; la productora general del FICER, Liliana Mazure; la productora Ejecutiva del Festival, Francisca D'Agostino; la madrina del Festival, la actriz Leonor Benedetto; el coordinador general y director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaer), Julio Gómez; y los realizadores entrerrianos Celina Murga, Nicolás Herzog, y Maximiliano Schonfeld, quienes ocupan los roles de directora artística del Festival y programadores, respectivamente.Durante el acontecimiento, el embajador de Italia, Giuseppe Manzo, dio la bienvenida a los presentes. "Cuál es el mejor instrumento para promocionar un territorio, una provincia o una comunidad sino el cine, se preguntó el embajador. Y por este motivo, además del turismo, elegimos sumar en esta velada a otro sector muy importante, que nos une", continuó."El cine en Italia genera casi cuatro mil millones de euros, con más de 2000 empresas involucradas, la mayoría son pymes que se caracterizan por una gran capacidad de innovación", indicó el diplomático. "Para estas empresas es muy importante cooperar con homólogas entrerrianas y es una oportunidad que van a aprovechar", aseveró al respecto."Sabemos que la provincia está trabajando en el desarrollo de la industria del cine y en una ley provincial que incentive co-producciones", apuntó. Y celebró la presencia de Roberto Stabile de la Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimedial (Anica).Por último, Manzo agradeció por la Sección de cine italiano que tendrá el FICER e invitó a visitarlo.La secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, apuntó, a su turno, que no fue casualidad elegir a Italia como país de honor del FICER. "La elección tiene que ver con que en Entre Ríos tenemos una comunidad importante de italianos pero también que se cumplen 100 años del nacimiento de Federico Fellini y va a haber un espacio y vamos a homenajear a este gran cineasta italiano".Del mismo modo, la funcionaria apuntó: "El cine no solo nos abre ventanas al mundo para recorrer o conocer la vida de otros, otras miradas, sino también el cine es una forma de posicionar turísticamente los destinos y como una industria audiovisual que nos permite generar muchos puestos de trabajo en nuestra provincia"."El Festival surgió como una iniciativa de nuestro gobernador, el año pasado tuvimos más de 12 mil espectadores y este año vamos por más", aseguró Gaillard, quien celebró la programación "muy rica" seleccionada por la cineasta entrerriana Celina Murga.La secretaria sostuvo que "el Festival, financiado por el Consejo Federal de Inversiones, pretende ser un espacio de encuentro para realizadores pero también para formar y crear públicos. Y queremos, desde el gobierno de Entre Ríos por una decisión de nuestro gobernador, acercar el cine a todo el público de manera libre y gratuita para que todos los entrerrianos y turistas que se acerquen, puedan tener libre acceso a los bienes culturales".La directora artística del FICER, Celina Murga, comentó: "A este día lo vinimos preparando hace varios meses porque anunciamos cuáles son las películas seleccionadas para ser parte de las distintas secciones del Festival"."Este año el Festival está inaugurando una sección nueva, que es una sección nacional competitiva, donde va a haber nueve películas que van a competir por un premio de 150 mil pesos", comunicó. "A esto se le agrega una sección de panorama internacional, con películas de todo el mundo, con un foco especial en el cine italiano. Dentro de este foco va a haber películas contemporáneas, actuales y clásicas", informó.Además, agregó Murga, "hay otra sección muy importante, que es la de cine entrerriano, porque de alguna manera dio origen al Festival porque es gracias a los realizadores entrerrianos que el FICER existe, porque se creó para dar luz y visibilizar a toda la industria de cine entrerriano que viene creciendo, cada vez más"."Desde lo cinematográfico es un lujo este Festival, porque elegir películas entrerrianas es una panzada. El cine italiano ha sido parte central de la historia del cine, así que pudimos elegir muy lindas películas", aseguró la cineasta.A su vez, Murga subrayó: "El gobernador ha sido un gran impulsor del Ficer, lo que celebro ampliamente, y su presencia habla también de que tiene la voluntad y el deseo de que el Festival siga y crezca, y también de que sea un paso más hacia la concreción de la Ley Audiovisual, que es algo que nos tiene a todos los hacedores del cine con mucho interés".Según resaltó, "en Entre Ríos hay mucho cine y muchos realizadores, pero hasta que no haya una ley que dé como base y desarrollo, como toda industria, es más difícil"."Que este Festival haya sido tan bueno el año pasado y haya crecido tanto este año, y que el gobernador siga apostando a hacerlo, habla de que hay un potencial muy grande que se va a desarrollar", redondeó.Terminado el acto formal, las autoridades nacionales y provinciales, junto a la prensa fueron invitados a pasar a un salón contiguo, donde se proyectaron en pantalla los avances de las películas del Festival. Luego, la directora artística del FICER, Celina Murga, y los programadores, Nicolás Herzog y Maximiliano Schonfeld, comentaron detalles de la programación.El Festival que se realizará entre el 15 y el 19 de octubre en la capital entrerriana con entrada libre y gratuita, proyectará 96 películas entre las que se agrupan cortometrajes y largometrajes entrerrianos, nacionales e internacionales. Las secciones de proyección serán ocho: Cine Nacional; Cortometraje Entrerriano; Videos de realizadores de entre 14 a 17 años; Cine Entrerriano; Cine Internacional; Foco en Italia; Clásicos Italianos y Cine Infantil. Como en la primera edición, el FICERmóvil del Instituto Audiovisual de Entre Ríos llevará el Festival a diversas localidades de la provincia, haciendo de esta una experiencia federal.Serán tres las películas de la Sección Foco en Italia y cuatro los Clásicos Italianos. La Sección de Cine Internacional contará con siete películas, mientras que la sección de Cine Nacional proyectará nueve. La Sección de Cine Entrerriano tendrá siete proyecciones.El Cine Infantil es una sección muy importante del Festival y proyectará tres películas tanto nacionales como internacionales. 20 serán los Cortos Entrerrianos y 42 los videos de jóvenes realizadores de entre 14 y 17 años que se proyectarán en loop el jueves, viernes y sábado del Festival a partir de las 14. Finalmente, habrá también una función especial con la participación del documental Down Para Arriba de Gustavo Garzón, auspiciado por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).La Sección de Cine Internacional inaugurará las proyecciones del Festival con La Camarista (2018), una película mexicana que cuenta con la dirección de Lila Avilés. La misma tendrá lugar el martes 15 a las 20:30, en la Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones, luego de la apertura formal. La película fue seleccionada por La Academia Mexicana de Cine en representación de su país para competir en los premios Goya y en los Oscar.Cabe destacar que tendrá lugar una función especial al aire libre en la explanada del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina -comprendida en la Sección de Clásicos Italianos-. Se trata de Cinema Paradiso, de 1988, con guión y dirección de Giuseppe Tornatore. Se presentará el largometraje original con una duración de 155 minutos, lo que generará sensación en la platea.La función será el viernes 18 a las 19:30, presentada por Carlos Morelli.Los organizadores de la iniciativa instaron a los presentes a navegar el sitio web oficial del FICER (http://ficer.com.ar/) para descubrir en profundidad el contenido del evento que reunirá a figuras de la pantalla grande, prestigiosos invitados y realizadores entrerrianos.El Festival se proyecta como una gran fiesta popular y cultural en donde los espectadores serán protagonistas y podrán vivir la experiencia de encontrar en el una ventana para advertir otros mundos.En la actividad estuvieron los realizadores Paula Mastellone, Eduardo Crespo, Guillermo Berger, y Agustín de Torres; la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Graciela Fresno; el secretario de FEHGRA, Marcelo Barsuglia; y el presidente de la filial Paraná, Osvaldo Cabrera.El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; el senador provincial Ángel Giano; los diputados provinciales Daniel Ruberto y Joaquín Lamadrid; y el diputado nacional Juan José Bahillo también concurrieron al evento, entre otras autoridades.