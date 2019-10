Garavano: "En Argentina estamos cansados de la impunidad"

Garavano participó del Ciclo de Conferencias organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, donde respondió distintas preguntas, entre ellas, una referida al futuro de las causas judiciales que abordan casos de corrupción que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, ante un posible cambio político.



En su respuesta, el ministro remarcó en primer término que el oficialismo sigue convencido de que todavía puede llegar a un balotaje y luego sostuvo que la sociedad demanda que "no haya vuelta atrás" en temas como "la corrupción, el narcotráfico y la seguridad".



"En Argentina estamos cansados de la impunidad", subrayó el funcionario nacional, al tiempo que evaluó que "un retroceso" en esa materia generaría "rechazo" por parte de la ciudadanía frente a cualquier gobierno.



Por otra parte, el titular de la cartera judicial señaló que el país necesita un sistema institucional "que funcione" y sostuvo que "en un país donde no se cumple la ley es difícil cumplir con las instituciones y la vida en sociedad y comunidad".

NA