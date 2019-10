Congreso nacional: presentan un proyecto para eliminar las PASO

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, presentó en las últimas horas un proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se suma a otras iniciativas en la misma línea.



El proyecto del legislador del Pro busca suprimir la instancia electoral creada en la Ley 26.571, y establecer que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.



Al fundamentar su propuesta, Tonelli sostuvo que las PASO "contradicen" el artículo 95 de la Constitución Nacional -reformado en 1994-, que establece que las elecciones presidenciales deben realizarse "dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio".



"Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar", razonó Tonelli.



Además, señaló que "las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general".



Por otra parte, el autor del proyecto consideró que la ley que creó las PASO es inconstitucional porque incurre en un "exceso reglamentario" que atentaría contra la libre actividad de los partidos políticos reconocida en el artículo 38 de la Carta Magna.



Del mismo modo, advirtió Tonelli, "se obliga a los ciudadanos a votar en internas de agrupaciones políticas a las que probablemente no pertenece".



Por último, argumentó que "la realización de las últimas PASO ha mostrado con toda evidencia las consecuencias negativas de internas sin competencia y exageradamente anticipadas, que terminaron convirtiéndolas en una enorme y onerosa encuesta electoral o en la primera vuelta de un sistema electoral que, para las elecciones presidenciales, a lo sumo prevé dos instancias electorales y no tres, como ocurre con la vigencia de las PASO".



El proyecto de Tonelli se suma a otro presentado por el senador y exgobernador de Misiones Maurice Closs, que en la última sesión de la Cámara alta logró que se aprobara preferencia para su iniciativa.



A su vez, apadrinada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Pamela Verasay (UCR) propuso, tras el cierre de listas de este año, que no se realizaran las PASO para la selección de presidente y vicepresidente, dado que en este turno electoral no hubo competencia en ese rubro.



En ese mismo proyecto, que no prosperó, Verasay establecía que tampoco se efectivizaran las PASO en la categoría legisladores nacionales en aquellos distritos donde no hubiera competencia interna en ninguna agrupación política.

