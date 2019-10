El Gobierno analiza cómo continuar con la quita del IVA y la baja en Ganancias

Política Ballay mostró su satisfacción tras fallo de la Corte Suprema

El Gobierno analiza cómo hará para continuar con el programa de quita del IVA para los alimentos y el nuevo mínimo no imponible de Ganancias tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó interrumpir el descuento de coparticipación que realizaba a las provincias para afrontar el costo fiscal de esas medidas. Por la sentencia del tribunal, la Nación deberá financiarlas temporalmente solo con fondos propios.Fuentes oficiales calcularon que el impacto que tendrá el revés de la Corte al Gobierno nacional rondaría los $30.000 millones. Y que buscarán cumplir con el fallo pero para eso están "evaluando distintas alternativas" para sostener las medidas, que fueron anunciadas por el presidente Mauricio Macri días después de la derrota del oficialismo en las PASO, publica TN.El supremo tribunal consideró que el corte unilateral de una parte de la coparticipación a las provincias dejaba a esos distritos en una situación de "extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones y deberes a su cargo". En ese sentido, consideró que "las sumas que dejarían de ingresar a las arcas provinciales ya se encontraban incorporadas como recursos corrientes en el presupuesto de gastos".El costo que deberá afrontar ahora la administración nacional pondrá presión al cumplimiento de la meta de déficit fiscal que el Gobierno acordó con el FMI. Si bien el objetivo original era de equilibrio (sin déficit), el programa firmado con el organismo prevé un margen de 0,5% del PBI de rojo fiscal en la medida en que esos gastos tengan como destino políticas sociales.Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) explicó que "este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PBI". "Y es el número que el gobierno incluyó en el Proyecto de ley de Presupuesto que presentó para 2020", señalaron."Este fallo de la Corte significaría entonces un aumento de dicho déficit del orden del 30%. Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje", apuntó.