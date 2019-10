Entre Ríos conformó una Mesa de Ciencia y Tecnología

El gobernador Gustavo Bordet presidió la conformación de la Mesa Provincial de Ciencia y Tecnología y en los próximos días elevará un proyecto de ley que busca darle al espacio previsibilidad en el funcionamiento y en la disponibilidad de recursos.



También se lanzaron tres líneas de financiamiento provincial para el sector científico tecnológico y se presentó el Distrito de Innovación Tecnológico de Oro Verde.



El gobernador encabezó este martes la Mesa Provincial de Ciencia y Tecnología en la que participaron los principales actores científico-tecnológicos entrerrianos. Rectores de universidades públicas y privadas, y referentes de diversos sectores productivos, industriales, empresariales y científicos estuvieron en la Mesa en la que mandatario anunció el proyecto de ley por el cual el gobierno provincial conforma una Mesa en la que se busca debatir y acordar políticas públicas del sector.



En la ocasión, Escandón además hizo entrega al gobernador Bordet del proyecto de Distrito de Innovación Tecnológica Oro Verde, primer modelo provincial realizado en forma conjunta entre el gobierno entrerriano, el municipio de esa localidad, INTA, INTI, Uader, UNER, Cemener e Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB).



Al hacer uso de la palabra, el gobernador Gustavo Bordet agradeció la presencia "de todos y cada uno de ustedes, a través de las instituciones que representan" y agregó que "la constitución de este espacio tiene para nosotros una importancia clave de cara al futuro. Es el perfil que queremos ir delineando en nuestra provincia para los años venideros, pensar en una estrategia que abarque políticas públicas en todos sus aspectos en lo inmediato pero también en el mediano y en el largo plazo".



En ese marco, el mandatario instó "a trabajar fuertemente en este espacio hacia el cual el respaldo de nuestra gestión es absoluto. Mi mensaje es que hay un compromiso muy fuerte. Hay políticas que no sólo son desde las expresiones de deseo, sino también desde la conformación de fondos afectados al desarrollo y de buscar entre todos la solución a los problemas que son comunes. Generar desarrollo, crecimiento, empleo y fundamentalmente mejores condiciones de vida para nuestros habitantes", remarcó.



"A veces los avatares de la gestión hacen que estemos ocupados resolviendo problemas de urgencia y no vemos situaciones que en el mediano y largo plazo se presentan como grandes desafíos para el desarrollo y el crecimiento sostenible de la provincia. Es indelegable tener los instrumentos necesarios para poder articular esta política pública desde el Estado con las universidades de la provincia, tanto públicas como privadas, con el Conicet, con el INTA, con el INTI y con los actores de la vida productiva como son el Consejo Económica Empresario y la Unión Industrial de Entre Ríos, y encontrar un punto común que nos permita un abordaje integral de una situación que hoy se está generando en el mundo entero y que nuestro país y nuestra provincia no puede permanecer indiferente".



Luego sostuvo que "el mundo se encamina hacia una sociedad del conocimiento y si no tenemos políticas públicas apropiadas desde la provincia inexorablemente vamos a quedar fuera de ese esquema de desarrollo. Entonces encontrar estos espacios resulta clave para el futuro, al igual que conformar políticas públicas que sean sostenibles. En ese sentido, estaré enviando un proyecto de ley la semana próxima sobre el cual trabajaron la Secretaría de Modernización y el Ministerio de Economía para darle sostenimiento a esta mesa que se está creando, con la previsibilidad de funcionamiento pero también con la garantía de la conformación de un fondo afectado para ello. Entendemos que desde la provincia debemos generar nuestros propios recursos sin esperar que organismos nacionales o internacionales sean quienes nos aporten este recurso".



No obstante, Bordet consideró que "también debe haber una política del gobierno nacional orientada hacia la ciencia y la tecnología" y lamentó que se haya "perdido en la aplicación efectiva de políticas que propenden al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país y que ha impacto fuertemente en nuestra provincia".



Por lo cual, aseguró: "Nuestra intención es recuperar estas políticas en el orden nacional pero poner también nuestra cuota parte desde la provincia con la afectación de estos recursos. Por eso es que este proyecto de ley se estaría mandando la semana próxima. Quería plantear esto aquí en esta mesa como testimonio del compromiso que existe en nuestra gestión con el área", remarcó.



Respecto al de Distrito de Innovación Tecnológica Oro Verde, Bordet sostuvo que hay "que articular entre todos para poder generar las mejores condiciones de desarrollo en ciencia y técnica y a partir de ahí replicarlo en otros lugares que naturalmente se están dando en la provincia. Tenemos que avanzar claramente con políticas que propendan al desarrollo del conocimiento y a la aplicación de ese conocimiento en todos los órdenes de la vida y de las acciones de gobierno", insistió.



"Necesitamos esta articulación y es muy importante poder desarrollarla en los cuatro años que viene, sobre sustento de una base legal que nos permita entre todos participar. Quiero transmitirles que cuenten con todo el compromiso de nuestra gestión. Pedí hoy que esté todo el gabinete. Aquí están todos los ministros y hay un gran compromiso en el área de Modernización, Ciencia y Técnica y con todos ustedes", remarcó.



La ciencia en la agenda de gestión



Por su parte, la secretaria de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, Lucrecia Escandón, dijo que quienes estuvieron presentes este martes "somos los actores medulares del sistema científico tecnológico provincial y quienes tenemos la responsabilidad de asumir el desafío de definir una política pública para la provincia que esté en orden a la resolución de los problemas estratégicos para Entre Ríos".



Respecto al diagnóstico sobre la situación de la ciencia, Escandón dijo que "lo conocemos todos y los desafíos también, no tanto los recursos y capacidades que tenemos como provincia pero hay una cuestión clara y una decisión política de esta gestión de, ante la pregunta de por qué hacer ciencia en Entre Ríos, consideramos que el lugar que se le da a la ciencia en una agenda de gestión es fundamental a la hora de definir el modelo de provincia y país que queremos construir".



Afirmó que "es un hecho de la realidad que invertir en ciencia, tecnología e innovación redunda en un impacto de crecimiento económico y genera un círculo virtuoso y mejora los índices de desarrollo humano y bienestar social".



Expuso datos respecto a la inversión que realizan los países desarrollados en ciencia y tecnología y precisó que la Unión Europea fijó para 2020 destinar el 3 por ciento de su PBI; Estados Unidos invierte el 4 por ciento; y le siguen países como Japón, China y Alemania. Argentina, en inversión por porcentaje de PBI, está entre cinco y siete veces por detrás de los países desarrollados. "Además estamos en un contexto de reducción del presupuesto en ciencia y tecnología a nivel nacional de un 30 por ciento en 2019, con cierre de líneas de financiamiento de agencia, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el abandono de la industria satelital y un montón de políticas que impactaron fuertemente en los actores científico tecnológicos, a quienes hemos tratado de acompañar en todo este proceso", afirmó la funcionaria.



Y agregó: "No desconocemos el contexto ni el punto de partida de la provincia pero nos hemos propuesto trabajar en orden a ello y en conjunto para que podamos mejorar las oportunidades respecto del sector científico tecnológico que tenemos".



Mencionó que según datos arrojados por el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Entre Ríos está entre el número 12 y 20 en lo que hace a inversión de actividades científicas o per cápita. "Aún así las oportunidades y los recursos que tenemos son enormes: en 2017 constituimos dos nuevos institutos de investigación; contamos con Conicet Diamante, tres experimentales de INTA, más de 30 carreras de las universidades públicas, y gran cantidad de laboratorios que componen a cada uno de los actores científicos que se encuentran hoy presentes", enumeró.



Afirmó que los desafíos tienen que ver con "conducir esa inversión en la ciencia y tecnología para resolver los problemas más importantes de la provincia de carácter productivo, de bienestar social, salud, y ponerla al servicio del desarrollo de la provincia. Como también los desafíos de los actores del sistema científico tecnológico de poder brindar sus servicios al sistema productivo y que éste apueste a los servicios que tienen hoy nuestros laboratorios y universidades que son de alta calidad. Por eso constituimos este espacio plural, porque necesitamos del acompañamiento de todos los actores presentes para poder dar un salto de calidad en el sistema científico tecnológico provincial para poder apostar a la construcción de un modelo de provincia que sea socialmente justa, económicamente viable y ambientalmente sostenible", expresó finalmente Escandón.



Fortalecimiento del sistema científico



Se lanzaron tres líneas de financiamiento luego de siete años de no disponerse de fondos propios para ese fin y se lo hizo a través del Programa de Fortalecimiento de la I + D. "Por decisión política de esta gestión de gobierno y del gobernador Gustavo Bordet ante los recortes que ha sufrido el sector en estos cuatro años en el marco de la gestión nacional, hemos trabajado fuertemente con el equipo de la provincia para lanzar tres líneas de financiamiento por un monto total de alrededor en esta primera convocatoria de 7 millones de pesos", detalló Escandón.



El Programa tiene por objetivo potenciar el Sistema Científico Tecnológico Provincial a través del fortalecimiento de sus instituciones y gestionar herramientas que permitan desarrollar las capacidades y servicios tecnológicos del sector. Consiste en Aportes No Reembolsables (ANR) a instituciones del Sistema Científico Tecnológico (SCT) y a Emprendimientos de Base Tecnológica (EBT) que desarrollan sus actividades en la provincia. Además de financiamiento para actividades de divulgación que se consideren significativas en función de las demandas del sector.



Son tres las líneas de financiamiento. Una que tiene que ver con la Divulgación de actividades y contenidos científico-tecnológicos y para la cual se prevén recursos que van desde los 15.000 hasta los 50.000 pesos. Una segunda vinculada a la Investigación aplicada y servicios tecnológicos que prevé aportes de hasta 500.000 pesos, y una tercera que tiene como propósito fortalecer los emprendimientos de base tecnológica y que también estipula fondos de hasta 500.000 pesos.



Autoridades



Estuvieron presentes el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, Hugo Ballay; el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Satler; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, Alejandro Carrere; decano de la Facultad de Concepción del Uruguay de la UTN, Martín Herlax; la vicerrectora de Asuntos Institucionales de la UCU, Georgina Vierci; director del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción, Conicet Diamante, Carlos Piña; la directora técnica del Centro Oriental del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sede Concepción del Uruguay, Gretel Scelzi; la directora del Instituto de Estudios Sociales de la Unidad Ejecutora de doble dependencia (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet y UNER), Isabel Truffer; gerente general del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), Nahuel Tawata; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Héctor Fratoni; director del Instituto de Investigación en Bioingeniería y Bioinformática, Victor Hugo Casco; el responsable de Vinculación Tecnológica Facultad Regional Concordia de UTN, Martín Azzali; director regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ramón Vicente; y el decano de la Universidad Adventista del Plata, Adrián Cecotto.