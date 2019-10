El puente Paraná - Santa Fe "tiene prioridad en el Presupuesto del año próximo"

Política Anunciaron en Crespo el inicio de la obra de conservación de la ruta 131

En el año 1999, los entonces gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, Jorge Busti y Jorge Obeid, respectivamente, firmaron un acta de intención para la concreción del puente entre las capitales provinciales. Dos décadas después, la obra aún sigue siendo proyecto, si bien en los últimos años se lograron importantes avances, como ser el Proyecto Ejecutivo que está finalizado.Este enlace vial es estratégico para la planificación territorial, social, económica y productiva de la región para los próximos 100 años.El año pasado, cuando parecía inminente la licitación, incluida en el esquema de operaciones diseñada por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la modalidad de Participación Público Privada, la crisis cambiaria derrumbaron cualquier posibilidad de obra. Pero la intención de unir Paraná y Santa Fe a través de un puente, sigue latente y está incluido en el Presupuesto 2020. Habrá que ver qué sucede en caso de que haya un cambio en el signo político que conduzca el país.En el marco de una visita a la localidad de Crespo, donde se anunció el inicio de la obra de conservación de la ruta 131, el Ingeniero Civil, Eduardo Plasencia, Coordinador de Gestión en Dirección Nacional de Vialidad, habló sobre la conexión física entre las ciudades capitales."Es una obra muy costosa, que supera los 700 millones de dólares, el número asusta cuando uno se pone a ver lo que se puede hacer con esa plata, por eso creemos que la mejor forma de construirlo es a través de un PPP (Participación Público Privada), que es cuando una empresa privada pone el dinero, construye y luego durante 15 o 20 años recupera esa inversión; una pequeña parte a través del peaje, pero la mayor parte tendrá que venir del mismo fondo del Estado que le va a ir pagando en cuotas", dijo Plasencia ante el micrófono de. Y agregó que "si las cuentas se hacen rápidamente, nos damos cuenta que pagar un puente de ese tamaño sólo con peaje es imposible, solo pasa en países donde hay 50.000 autos por día en una ruta".En este sentido, dio cuenta que en este momento, "no están dadas las condiciones financieras para convocar a inversores interesados en eso, si bien el proyecto ejecutivo está terminado, lo cual es un logro enorme donde se invirtieron 100 millones de pesos. Está todo listo para que, apenas se den las condiciones, se pueda llamar a licitación y aparezcan los interesados en financiar y construir esa obra. Creemos que esto va a ser perfectamente posible con (Mauricio) Macri gobernando cuatro años más, porque cuando hace dos años lanzamos la primer tanda de PPP, funcionó bien, las ofertas fueron un éxito, no fueron ajenos a las dificultades que ha habido, pero siguen en pie", entre los que nombró los PPP de la rutas 3, 5, 7, 9 y 33 que "están todos trabajando a buen ritmo".Respecto al financiamiento de la obra, Plasencia explicó que el acceso sur o el primer tramo de la autovía, "está financiada con fondos del Tesoro. Por la importancia estratégica que tiene la obra, en el Presupuesto del año que viene tiene su prioridad"."Si no tenemos la suerte de seguir gobernando, ojalá que el venga después cumpla con lo que está presupuestado porque esto no se trata de una situación política por la cual hacemos esta obra, sino porque es una necesidad de la gente y esperemos que eso se continúe independientemente del signo político que gobierne", remarcó finalmente el ingeniero Plasencia.