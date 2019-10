Bordet sobre la pobreza: Apuntó a "la mala aplicación de políticas económicas"

Según las cifras oficiales,y acumuló en lo que va del año un alza del 3,4%. Son 3.250.000 nuevos pobres en tan sólo 12 meses, producto sobre todo de la devaluación."Evidentemente,un modelo que priorizó la renta financiera-especulativa, y no la producción, formación de empleo y crecimiento, algo que advertimos desde hace mucho tiempo", sentenció ael gobernador Gustavo Bordet tras conocerse que el índice de pobreza afecta al 35,4% de la población, según los datos del INDEC.Con un 52,9% de pobreza, la ciudad entrerriana de Concordia fue la más afectada por el deterioro social en el primer semestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos., evaluó el gobernador., sentenció el mandatario provincial. Y en ese sentido bregó por "medidas para controlar grandes variables económicas, y trabajar fuertemente en políticas sociales"."No se pueden tener los planes alimentarios congelados desde 2016, no se puede eliminar un calendario de vacunación e insumos hospitalarios porque hay que ajustar déficit fiscal", reprochó el mandatario entrerriano."Hay que dar prioridades, porque hay un gobierno que no las dio. Entonces,", recalcó Bordet. "Hay un problema que es estructural y el que hay que trabajar desde otra mirada económica", acotó al respecto."Tenemos la esperanza que esta situación, después del 10 de diciembre, pueda revertirse al aplicarse medidas que propendan a generar consumo, empleo y producción: la antítesis de lo que tenemos hoy", cerró.