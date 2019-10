Pilotos lanzaron paro por 48 horas para el próximo fin de semana

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) anunciaron un paro total de actividades para el fin de semana próximo.



A través de un comunicado titulado "Paro total de pilotos por 48 horas", APLA anunció las medidas de fuerza planeadas para el sábado 5 y domingo 6 de octubre, que afectarán las operaciones de Aerolíneas Argentinas y Austral.



"Mientras la inflación reduce día a día el poder adquisitivo de los trabajadores, la empresa sigue sin hacer ninguna propuesta de recompensación salarial para finalizar la paritaria 20198-2019, cuando ya deberíamos estar cerrando la pauta correspondiente al periodo octubre 2019 ? septiembre 2020", destaca el texto.



Con respecto a las medidas, el gremio informó: "Por todos los medios buscamos alternativas para llegar a un entendimiento en cada instancia de diálogo y procuramos distintas formas de visibilizar nuestra protesta".



Y continúa: "Es más que evidente que a la conducción del Ministerio de Transporte y de Aerolíneas Argentinas no les interesa en absoluto lograr un acuerdo consensuado. Somos perfectamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la actividad aerocomercial en el país, y la empresa en particular".



"Pero no vamos a aceptar que pretendan hacernos responsables a los trabajadores de la crisis que ellos mismos provocaron", concluye el texto, en el que se da cuenta de los resultados que tuvieron las asambleas que se llevaron adelante tanto en el Aeroparque metropolitano como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



En tanto, UALA, el sindicato que nuclea a los pilotos de Austral, calificó a la situación como "alarmante" y cargó contra el Gobierno por "frustrar cada uno de los intentos por regularizar la situación paritaria".