Fernández: "No hay nada más inmoral que no reaccionar" ante la pobreza

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó hoy al mandatario Mauricio Macri por la suba de la pobreza y consideró que "no hay nada más inmoral que no reaccionar" ante esta problemática."En un año y medio, Macri aumentó la pobreza de 25,7% a 35,4%. Y terminará el mandato con 5 millones de pobres más que al asumir", resaltó el ex jefe de Gabinete.El postulante presidencial se manifestó de esta forma luego de que este lunes el Indec difundiera el índice de pobreza del primer semestre de 2019, que se ubicó en el 35,4%.