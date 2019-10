Pobreza: "Los resultados no son los que esperábamos", dice el gobierno

"Reducir la inflación es un factor clave que tenemos para adelante", resaltó la funcionaria nacional, luego de que se conociera el índice de pobreza del primer semestre de 2019, que fue del 35,4%.En conferencia de prensa, Stanley dijo que el Gobierno "trabaja constantemente en los barrios para atender" las necesidades de las familias más humildes."Los resultados no son los que esperábamos, nuestro norte es reducir la pobreza y trabajamos todos los días", señaló la ministra de Desarrollo Social."Venimos trabajando desde todos los ministerios, con las cloacas, el transporte, la calidad educativa, el acceso a la salud, todas cosas que nos permitan, una vez logrado mejorar los ingresos, que estas familias ya no vuelvan para atrás", expresó Stanley.Según la funcionaria, la pobreza "es una realidad" que la Casa Rosada "conoce más allá de los índices"."Los índices responden al primer semestre de 2019, más allá de eso, es una realidad que conocemos y que fuimos acompañando.Fuimos tomando medidas de alivio, mientras se puede llegar al fondo, que es la inflación", agregó Stanley, y nombró el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la baja del IVA para alimentos."Seguimos trabajando para mejorar esas condiciones estructurales (cloacas, transporte, educación). Cuando salgan los nuevos índices deberíamos ver una mejora, porque estas situaciones estructurales, que no se medían antes y se miden ahora", van a impactar, indicó el funcionario.