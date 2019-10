Credencial docente: Agmer Paraná pide solucionar inconvenientes para obtenerla

Se habilitó el plazo para verificar datos de la nueva credencial docente. Durante tres días se puede chequear si hay errores y reclamar.



Al respecto, Susana Cogno, secretaria general de Agmer Paraná, explicó a Elonce TV que "con las credenciales estamos muy complicados. Teníamos un pedido de visualización en el sistema informático de lo que nosotros llamamos los listados definitivos. Hace varios años que venimos esperando la emisión de nuestra credencial".



"Es la herramienta con la cual concursamos los docentes de secundaria. Estábamos con bastante expectativa para ver cómo se habían resuelto los problemas que se habían planteado con el listado provisorio. Lamentamos tener que informar que la mayoría de los docentes no podemos ingresar al sistema. Si ingresamos al sistema no visualizamos la nueva evaluación o no podemos hacer reclamos frente a la creciente demanda", remarcó.



Asimismo, dijo que "el CGE prorrogó por tres días más para poder garantizar que los docentes hagan su correcta visualización del listado y puedan reclamar. Si no se mejora el sistema informático los tres días tampoco van a alcanzar".



"Necesitamos la herramienta para concursar, necesitamos condiciones para poder trabajar. Vemos con mucha preocupación cómo se prologa en el tiempo la problemática sin que se resuelva. Es muy grave que no podamos acceder a nuestras herramientas, porque los docentes concursan para ingresar a trabajar", aseguró. Elonce.com