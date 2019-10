"Hay que tener políticas públicas que generen inclusión y trabajo", dijo Bordet

"Nos preocupa enormemente la situación de pobreza y para bajar estos indicadores hay que trabajar con políticas a mediano y largo plazo que prioricen a las personas. Se ha desaprovechado en estos años una oportunidad muy grande. El paradigma social tiene que pasar por políticas que generen desarrollo, y oportunidades", expresó este lunes el gobernador Gustavo Bordet apenas conocidas las nuevas cifras del Indec que señalan que el número de personas por debajo de la línea de pobreza trepó al 35,4 por ciento de los argentinos.La cifra representa unos 15,9 millones de personas en todo el país, cerca de 3,8 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos.Bordet aseguró que "hacen falta políticas activas del Estado porque aquí en esta localidad se construyeron 10 viviendas, con lo que se soluciona el problema habitacional de 10 familias, pero aquí trabajaron por viviendas seis personas entonces esto habla de la redinamización de la economía a través de la construcción, esto genera empleo, mano de obra, ocupación"."Hay que tener políticas públicas que generen inclusión, con trabajo que se genera desde el Estado, como por ejemplo, construcción de viviendas", dijo Bordet y continuó: "Pero también desde el Estado fomentando y apoyando a los emprendedores, aquel que decide forjarse un destino por sus propias manos, tiene que haber una presencia del Estado acompañando, con programas, con políticas sociales"."Creo que hay que trabajar fuerte y hay que tener desde el gobierno nacional claramente una definición de esta política que es lo que no hemos tenido estos años, una clara orientación de las políticas sociales, no hay que agotar todo en el asistencialismo, hay que ir hacia políticas que favorezcan a sectores, que universalicen la ayuda y esto es fundamental poder hacerlo entre todos", aseguró.Bordet estuvo acompañando por los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Gobierno, Rosario Romero; los titulares del IAPV, Marcelo Casaretto; de Vialidad provincial, Alicia Benítez; además, el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna; la presidenta de la junta de Gobierno de Betbeder, Ángela Girardi; y legisladores provinciales.En la ocasión, Bordet puso de manifiesto su "alegría y emoción" al entregar las viviendas a las familias adjudicatarias, "es muy grato poder estar como gobernador, por primera vez, en Betbeder. Hoy venimos con la inauguración de 10 viviendas pero también para hacer un compromiso de trabajo, de seguir avanzando en conjunto".El mandatario, además manifestó el hecho de "poder seguir avanzando en este programa de viviendas que decidimos implementarlo el 100 por ciento con fondos provinciales". Y recordó que "con Marcelo Casaretto, titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, pensamos que teníamos que subsanar de algún modo, la falta de viviendas que había en la provincia, porque los planes nacionales de viviendas se habían cortado, no se hacían, y había una demanda habitacional realmente muy grande en la provincia. Entonces, con fondos propios, provinciales, decidimos lanzar este programa de viviendas".Y en ese sentido, recordó que el propósito del programa fue que "realmente diera una solución, porque las viviendas demoraban uno, dos o tres o más años en terminarse, y que hiciera rápido la construcción de las viviendas para que podamos protegernos de la inflación que se estaba produciendo". En ese marco, indicó que además de hacer las viviendas en grandes ciudades, "decidimos hacer viviendas en pequeñas comunidades, en juntas de gobierno, como aquí en Betbeder, nunca se había hecho un plan de viviendas del IAPV aquí en esta localidad y hoy lo estamos inaugurando"."Esto ocurre en muchas juntas de gobierno más que decidimos salir a hacer viviendas porque todos los entrerrianos tienen los mismos derechos, el que vive en la capital de la provincia, el que vive en una ciudad grande, pero también el que vive en un pueblito chico como Betbeder, y otros más, tienen iguales derechos que cualquiera, por eso el Estado tiene que estar presente ahí", afirmó.Por último, Bordet contó que la visita a la localidad tuvo que ver no solo con la entrega de las viviendas, sino también con "asumir nuevos compromisos y desafíos porque de eso se trata la gestión", y con "proyectar para futuro, porque si entre todos ponemos un granito de arena, seguro que podemos lograr los objetivos que nos proponemos en la gestión y los que tiene cada familia, que es mejorar, que es tener el derecho constitucional de una vivienda propia y para eso trabajamos todos los días".Luego de la entrega, Bordet se trasladó a la escuela Nº 10 Francisco Ramírez para interiorizarse del estado del edificio escolar, y al centro de jubilados nacionales de la localidad.El presidente del IAPV, Marcelo Casaretto expresó que "es un jornada de mucha felicidad para esta comunidad. El propio techo significa todo para la familia" y resaltó que "la inauguración de viviendas es uno de los actos de gobierno más importantes, que viene a traer amparo y felicidad a las familias, dando la posibilidad a su desarrollo y crecimiento"."Se viven momentos de tanta emoción en estas entregas que uno junta más fuerzas para seguir trabajando y gestionando más soluciones habitacionales para la comunidad", enfatizó.Por último, destacó "la construcción de nuevas viviendas para que estas poblaciones puedan seguir creciendo y tengan un futuro esperanzador", en un trabajo articulado que llevan adelante la administración provincial, el gobierno nacional y cada uno de los municipios entrerrianos, que nos permite llegar con la dignidad del techo propio y con trabajo a miles de familias en la geografía provincial".Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno, Angela Girardi, agradeció al gobernador y deseó que "las viviendas sean un comienzo llena de felicidad y con un futuro inmenso para las familias. Esto es un sueño anhelado y esperado".Las 10 unidades habitacionales tuvieron una inversión de 11.769.283,01 pesos. En esta localidad se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cuatro de un dormitorio; y cuatro de dos dormitorios, una de ellas adaptadas para situaciones especiales. Los tres modelos cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones, instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también, instalación de gas combinado y un termotanque solar.Asimismo, en el departamento Nogoyá ya se inauguraron 10 viviendas en Aranguren, y 10 en Lucas González, donde también se iniciará la construcción de otras 10 soluciones habitacionales.Además se encuentra muy avanzada la ejecución de 10 viviendas en XX de Septiembre. En Hernández comenzó la construcción de 12 unidades y a la brevedad se construirán otras 20 más. Finalmente, en la ciudad de Nogoyá se encuentran en proceso de adjudicación dos grupos habitacionales de 18 y 12 viviendas cada uno.