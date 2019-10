Defienden el decreto que modifica indemnizaciones por accidentes de trabajo

Política El gobierno redujo el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales

La jefa de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Milagros Gismondi, afirmó hoy que los críticos al decreto sobre accidentes de trabajo están "defendiendo la industria del juicio" y sostuvo que el régimen de indemnizaciones está distorsionado por las altas tasas de interés."Los críticos de este decreto no están defendiendo los derechos de los trabajadores, están defendiendo la industria del juicio", afirmó la funcionaria."El DNU protege a los trabajadores, propiciando que las indemnizaciones por incapacidad laboral o fallecimiento se puedan pagar, de acuerdo al valor del salario del trabajador", afirmó Gismondi.Sostuvo que el DNU "viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés a las indemnizaciones por accidentes de trabajo".Al fundamentar la medida, agregó que "actualmente, por motivos macroeconómicos y de política monetaria, dicha tasa está en valores muy elevados, por lo cual las indemnizaciones por accidentes de trabajo se distorsionan de manera significativa"."Cabe recordar que las ARTs deben previsionar los montos que deben pagar y para asegurar ese pago deben hacer inversiones que les permita mantener el valor del monto previsionado, pero no pueden hacerlo, porque no hay inversión financiera que iguale la tasa activa", añadió.La funcionaria explicó que el DNU "reemplaza la tasa activa por la tasa de variación del RIPTE, que refleja la evolución de los salarios formales de la economía"."El reemplazo de la tasa activa por la tasa RIPTE corrige estas distorsiones y resulta más compatible con un sistema ligado a la masa salarial", añadió.Gismondi sostuvo que "en este contexto y ante la emergencia que enfrentamos tenemos la responsabilidad de cuidar a los 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores".