"El dato de la pobreza tiene que ver con la educación", dijo Filmus

El diputado nacional Daniel Filmus participó en la ciudad de Paraná de una charla denominada "Educación, ciencia y tecnología en el proyecto nacional".Previo a la disertación, de la cual también participó la ex intendente de Paraná, Blanca Osuna, Filmus habló cony señaló que "uno de los temas más importantes para el futuro del país tiene que ver con qué importancia le damos a la educación, pero también a la ciencia y la tecnología. Es muy común decir que la educación es importante, pero después desde el Gobierno no se refleja en la inversión que se realiza"."En el país no hay futuro, no hay posibilidad de movilidad social para nuestros chicos y jóvenes, no hay ninguna alternativa para generar un país productivo con trabajo para todos que no sea a través de la educación", indicó y agregó: "Vamos a ver qué necesita la Argentina a partir del año que viene para profundizar un país en crecimiento pero que distribuya mejor los beneficios de ese crecimiento".En tal sentido, Filmus opinó que "quien asuma como Ministro de Educación debe resolver qué va a pasar en el verano con los comedores escolares porque muchos chicos resuelven su situación alimentaria en la escuela; también hay que resolver el tema de la infraestructura. Además y como tema de largo plazo y es cómo los chicos aprenden más matemática, más lengua y más ciencia porque de eso se trata la educación".