Bordet sobre las elecciones nacionales: "Se gobierna con propuestas"

"No se gobierna con consignas, sino con propuestas. Y con el Frente de Todos estamos trabajando con propuestas muy fuertes que tienen que ver con el salir de un modelo que premia a la renta financiera especulativa, para ir a un modelo de desarrollo con tasas atractivas para generar inversiones, como ocurre en otros países de la región", resaltó a Elonce TV el gobernador Gustavo Bordet cuando se le consultó por la campaña iniciada por el presidente Mauricio Macri de cara a las Generales de octubre.



"En las nacionales se vota un proyecto de país, de Nación, que ha sido valorado por casi el 50% de los argentinos y estimamos que vamos a ampliar esa brecha en las elecciones del 27 de octubre porque hay en la sociedad una voluntad manifiesta de avanzar hacia un modelo de producción, de crecimiento y desarrollo", justificó el mandatario entrerriano.



En relación al triunfo del candidato radical del frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez en la provincia de Mendoza, éste avaluó: "El ciudadano vota gestión. Y en las provincias, el ciudadano vota a quien quiere que lo gobierne".



Y en ese sentido, se refirió a los resultados que arrojaron los comicios de junio en el territorio entrerriano: "Hubo municipios en los que ganó un intendente de Cambiemos y nuestra fórmula para la gobernación también lo hizo en la misma ciudad. Es un ejercicio cívico que afortunadamente ha madurado mucho en la Argentina, y no tiene nada que ver las elecciones nacionales".



Consultado a Bordet sobre el índice de pobreza que será dado a conocer por el Indec, éste reconoció: "Nos preocupa la situación de pobreza, y para bajar estos indicadores que duelen mucho hay que trabajar con políticas a mediano y largo plazo que prioricen tener a la persona como el centro, dignificar el trabajo de cada uno, y en esto hay que avanzar".



"El paradigma social tiene que pasar por otro tipo de políticas, no de asistencia, sino que generen desarrollo, posibilidades y oportunidades", resaltó el gobernador.



Sus declaraciones fueron en el marco de una entrega de aportes por más de seis millones de pesos a programas sociales, y que se realizó este lunes en el auditorio del CGE, en Paraná.



"Hemos tenido políticas sociales universales que tienden a abarcar diversos colectivos, y no a hacer una asistencia dirigida, sino a quienes presentan proyectos, a programas abarcativos como Manos Entrerrianas, lo que permite dinamizar economías familiares y de emprendedores", explicó el mandatario provincial en relación a las políticas implementadas durante su gestión. (Elonce)