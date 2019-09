Aclaran que no hay casos registrados de sarampión en Entre Ríos

"Hasta ahora no hay casos confirmados en Entre Ríos", afirmó Garcilazo y recordó que este año se registraron casos sospechosos en la provincia, pero finalmente se descartaron. Además aseveró que "en este momento no hay ningún caso en estudio".



El funcionario subrayó que "lo más importante es la vacunación" y recomendó aplicar la Triple o Doble viral tal como lo indica el calendario oficial de vacunación. Estas vacunas "tienen un componente que protege contra el sarampión" y se aplican "al año de vida y al ingreso escolar".



Tras remarcar que el sarampión "es una enfermedad viral muy contagiosa, que se contagia a través de las vías respiratorias", Garcilazo apuntó que si bien "la mayoría de la gente ya está inmunizada, sabemos que existen casos de chicos que no están vacunados y personas que no han sido debidamente inmunizadas". Por eso consideró primordial "destacar la importancia de esta vacuna para evitar brotes de estas características".



Luego se refirió a la situación en el país. "El viernes se dio el cuarto alerta que tuvimos este mes respecto a casos confirmados de sarampión. Esto viene atado a un brote en Europa hace dos o tres años, que luego se extendió a las Américas, principalmente Venezuela. Hoy los más afectados son Estados Unidos y Brasil", acotó y precisó que en este último "ya hay cerca de 30 mil casos sospechosos y se confirmaron cinco muertes por esta enfermedad".



Remarcó que en Argentina se confirmaron "aproximadamente 18 casos" y que "la mayoría corresponden a CABA y la provincia de Buenos Aires". Señaló que de acuerdo a los resultados de la investigación epidemiológica, esos casos "probablemente estén relacionados con personas que han viajado sin inmunización, han traído la enfermedad y han contagiado a otros casos. Esa es probablemente la circulación viral que hemos tenido", apuntó Garcilazo.



Respecto a las recomendaciones a la población, el Director de Epidemiología destacó que "lo más importante es la vacunación". Apuntó además que las personas que viajen a Brasil "deben certificar dos dosis de las vacunas".



Luego señaló: "Un cambio reciente en las recomendaciones está relacionado con los menores de un año. Si van a viajar a un lugar de circulación viral chicos de entre 6 y 11 meses, se recomienda hacer una aplicación de la Triple viral. Los que tienen menos de 6 meses, que no se pueden vacunar, se recomienda directamente no viajar", remarcó.



Aseguró que "la vacuna está disponible en todos los efectores públicos" y sostuvo que quienes no tienen carnet de vacunación "se tiene que vacunar, sobre todo si van a viajar".



Garcilazo explicó que los síntomas de sarampión incluyen "manchas en la piel en todo el cuerpo, y fiebre alta de más de 38 grados". En caso de presentar esos signos, se debe consultar rápidamente al médico.



Por último, el funcionario estimó que a partir de ahora habrá un crecimiento de casos sospechosos "porque hay muchas enfermedades que producen los mismos síntomas y ahora habrá que estudiarlos a todos para sarampión", finalizó. (APF)