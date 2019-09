Funcionarios provinciales evaluaron los resultados del plan de obras que se ejecuta en Federal. Fue durante un recorrido por las distintas obras del que participaron los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; y de Gobierno, Rosario Romero; el secretario de Justicia, Pablo Biaggini; el intendente de Federal, Gerardo Chapino; y la senadora provincial Nancy Miranda, quienes pudieron evaluar los trabajos que la provincia ejecuta en la ciudad."Nuevamente estamos en Federal, como parte del trabajo en territorio que regularmente realizamos, siempre acompañados del intendente Chapino como de la senadora Miranda, con quienes tenemos diálogo y trabajo permanente", señaló el ministro de Planeamiento.Benedetto resaltó que "estamos transitando un año con dificultades en lo macroeconómico que golpea al desarrollo normal de la obra pública, sin embargo hemos afinado las prioridades y el trabajo con el intendente para poder priorizar y sostener la ejecución de las obras que tenemos en la ciudad".En ese sentido, mencionó que "tenemos al 44 por ciento ejecutado el traslado de las lagunas de tratamiento de la ciudad, donde se está realizando la segunda laguna y se trabaja en otros frentes de obras relativos a las conexiones".En cuanto a la cañada de Los Tigres, señaló que "se encuentra con un ritmo de obra disminuido pero acordamos con la empresa un plan de trabajo para retomar los ritmos en los próximos días, es una obra de suma importancia para la ciudad y los vecinos; suma infraestructura básica de calidad a la ciudad".Por su parte, Chapino valoró el trabajo que desde el gobierno provincial se ha hecho en Federal durante estos años y el acompañamiento de los funcionarios provinciales."Estoy muy contenta por la visita de los ministros una vez más a nuestro departamento. Siempre me he sentido muy acompañada, ya que dan respuesta a las gestiones que demandamos, siempre en función de las necesidades que tenemos en nuestro territorio", valoró la senadora Nancy Miranda.Luego destacó que "el avance de obras en el ex hospital de Federal, que será el futuro Centro Cívico, es enorme; el esfuerzo va dando sus frutos, una vez puesto en funcionamiento permitirá centrar en un solo edificio la mayoría de los servicios del Estado y le dará otro movimiento a esta parte de la ciudad"."Conjuntamente con el ministro de Planeamiento y el secretario de Justicia, hemos evaluado la posibilidad de que en este nuevo edificio funcionen el Registro de la Propiedad y dependencias de la Secretaría de Trabajo y ATER, para dejar de pagar alquileres y darle al ciudadano la comodidad de tener, en un mismo espacio, la opción de realizar los trámites del Estado que necesite", manifestó por su parte la ministra Rosario Romero, luego de la recorrida."También evaluamos que el Registro Civil y Capacidad de las Personas siga funcionando en el edificio que está situado en el centro de la ciudad de Federal, pero con algunas mejoras edilicias", remarcó.