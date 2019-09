Cerraron comicios en Mendoza: comenzó escrutinio para definir a nuevo gobernador

En una jornada sin inconvenientes y con el condimento climático del viento Zonda, los ciudadanos de la provincia cuyana concurrieron a las urnas para elegir al sucesor del actual gobernador, el radical Alfredo Cornejo.



Por el oficialismo compite el dirigente del radicalismo Rodolfo Suárez, a la cabeza del frente Cambia Mendoza, mientras que el peronismo está representado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.



Además, participaron en la pelea por la Gobernación la candidata del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, y el diputado nacional Luis Ramón, por la lista Protectora. La jornada Las autoridades mendocinas habían recomendado a los votantes que vayan a sufragar temprano, para evitar estar en contacto con las altas temperaturas, el polvo y la eventual caída de ramas, luego que el Servicio Meteorológico Nacional realizara este pronóstico para la provincia.

El gobierno anunció que los resultados comenzarán a hacerse públicos cuando esté escrutado el 20 por ciento de los votos, lo que podría ocurrir a las 21.



El oficialista Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza, emitió su voto en la Escuela Arístides Villanueva de la ciudad de Mendoza, muy cerca de la municipalidad local. El candidato a gobernador reconoció que separar la elección provincial de la nacional beneficia sus chances y aseguró que trabajará para que Juntos por el Cambio "siga gobernando el país después de diciembre".



"Esta es una elección provincial. Hubo una elección nacional que fue adversa al gobierno nacional y no queríamos que eso influya en Mendoza", reconoció Suárez.



Luego de votar en la escuela Arístides Villanueva del centro de la capital provincial, el postulante comentó que esta mañana lo llamó el presidente Mauricio Macri para desearle suerte, así como también lo hicieron, según dijo, "dirigentes del radicalismo".



"Esta es una elección provincial. Hubo una elección nacional que fue adversa al gobierno nacional y no queríamos que eso influya en Mendoza", reconoció Suárez.



La candidata a gobernadora por el frente justicialista Elegí, Anabel Fernández Sagasti, pidió a los mendocinos que voten con "esperanza" y con "fe" para poder "vivir mejor" en el futuro y "recuperar la dignidad" que, según apuntó, han "perdido".



"Es un día democrático y pido a los mendocinos que voten con su corazón para recuperar la dignidad que hemos perdido", dijo esta mañana Fernández, quien reconoció que estaba "nerviosa", pero "muy esperanzada".



En tanto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, votó en el marco de las elecciones en su provincia y acusó a la oposición de querer "nacionalizar" los comicios locales y hacer "un montaje digno de la corrupción K".



El mandatario local, que apoya la candidatura del radical Rodolfo Suárez, cumplió con su deber cívico pasadas las 10:00 de este domingo en una escuela del departamento de Godoy Cruz.



Al salir del lugar, Cornejo sostuvo que el progreso de las provincias "no son producto de la gobernancia, sino de las ciudadanías que quieren progresar y tener esa expectativa de vida".



"Esta elección es provincial, los que la han nacionalizado son (integrantes de) una fuerza política que le quiere decir a los mendocinos cómo tienen que votar, que vinieron en aviones privados e hicieron un montaje digno de los bolsos de José López, digno de la corrupción K. Fue una de las cosas más ridículas que se han visto en los últimos tiempos", cuestionó.



Ámbito.com.