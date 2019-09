Italia será el país invitado al Festival Internacional de Cine

El FICER es organizado por el gobierno entrerriano a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, y tendrá lugar en Paraná entre el 15 y el 19 de octubre.



"Ser país de honor de un festival permite poder acercarnos a su cinematografía, y eso tiene que ver con conocer la cultura de ese país", indicó Francisca D´Agostino, productora ejecutiva del FICER. "En este caso hay una particularidad muy grande: el cine italiano nos ha atravesado en muchos sentidos, sobre todo a la sociedad entrerriana por la inmigración que tiene", agregó.



"Es un invitado especial porque no se trata de conocer de cero a un país, sino más bien recordar todo eso que ya tenemos dentro. Implica poder ver las cosas actuales y también una cuestión emotiva, por el arraigo cultural italiano en nuestra sociedad", completó D´Agostino.



La Sección en Foco Italia estará compuesta de tres películas de los últimos años; mientras que Clásicos Italianos propondrá el reencuentro con el cine que traspasó generaciones y que hizo emocionar a toda la familia. En esta última sección se podrán ver cuatro largometrajes, uno de ellos será Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, con una función excepcional al aire libre. Grandes películas de directores emblemáticos "Es un lujo que sea Italia el país homenajeado, porque ¿quién puede negar la enorme influencia del cine italiano en la historia del cine?", comentó Celina Murga, directora artística del FICER. "Fue difícil la selección, hay muchos grandes directores italianos y estuvo buenísimo ese trabajo de elegir cuáles programar. Las clásicas son películas que sin duda cualquier persona amante del cine, de la historia del cine y de los grandes directores de la historia del cine va a saber valorar: películas y directores muy emblemáticos", dijo en referencia a la sección que pondrá en pantalla algunas de las joyas del celuloide del siglo veinte.



"En cuanto a la elección del cine contemporáneo italiano, de alguna manera dialogan con los clásicos. Otras retoman cierta tradición del cine de su país; del neorrealismo, por ejemplo, reversionando esa corriente desde los ojos del presente. Y habrá una película que realmente es una novedad, un tipo de cine italiano al que no estamos acostumbrados; nos gustó mucho y por eso elegimos mostrarla", anticipó sobre el trabajo de programación que realizó con el equipo conformado por los directores entrerrianos Maximiliano Schonfeld y Nicolás Herzog, y que se dará a conocer en detalle el miércoles 2 de octubre en Buenos Aires. Italia va por el voto del público Las películas italianas competirán, además, con el resto de la sección de Cine Internacional -que proyectará siete obras latinoamericanas, europeas y asiáticas- por el Premio del Público y la estatuilla Ojo Pez a la mejor película internacional. La distinción será entregada en la gala de cierre, el sábado 19 de octubre.



El Ojo Pez es el premio mayor definido por el público del Festival con su voto después de cada proyección, a partir de un puntaje -del 1 al 10- que queda rasgado en una boleta que se introduce en una urna. Además de Cine Internacional (que incluye Foco en Italia), las categorías que tendrán premiación popular son: Cine Nacional, Cine Entrerriano, Cine Infantil, Cortos entrerrianos y Videos de realizadores de 14 a 17 años. Una joya al aire libre Dentro de la sección de Clásicos Italianos habrá una proyección especial, que será al aire libre en la explanada del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Se trata de Cinema Paradiso, de 1988, con guión y dirección de Giuseppe Tornatore.



La historia de Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, en el original) transcurre en la Sicilia de posguerra donde el protagonista, un niño de seis años de sobrenombre Toto (interpretado por Salvatore Cascio, Marco Lonardi y Jacques Perrin, según la edad), pasa su tiempo en el cine del pueblo y entabla una amistad con el proyectorista Alfredo (Philipe Noiret). La banda sonora es de Ernio Morricone y su hijo Andrea. El largometraje original duraba 155 minutos y fue reducido a 123 para su estreno internacional, aunque el montaje del director llegaba a 174 minutos. "La particularidad de esta proyección es que podremos ver la versión original del director -de 174 minutos-, que será presentada por Carlos Morelli", adelantó Francisca D´ Agostino.



Morelli es crítico de cine, reconocido por ser productor y conductor -junto a Rómulo Berruti- de "Función Privada", entre otros ciclos televisivos dedicados al cine. Además, fue jurado en festivales internacionales y creador y director de otros festivales, como "Pantalla Pinamar". Italianos en Entre Ríos, colectividades en el FICER La primera edición del FICER celebró a los suizos y valezanos, con eje en la cinematografía franco suiza. En 2019 llega el turno de los italianos, cuya colectividad ?en consonancia con los parámetros nacionales- es la segunda corriente en número de inmigrantes en la provincia, detrás de la española, cuenta Zaida Jaime, subdirectora de la Coordinación de Eventos y Gestión con la Comunidad, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.



"Esto significa rendirle un merecido homenaje, porque el aporte a nuestra provincia es riquísimo en todo sentido. Es devolverle un poquitito de todo eso", apuntó Jaime. En ese sentido, el ensamble entre gastronomía, tradiciones e historia cinéfila se da maravillosamente para este evento: hay más de setenta instituciones de origen italianas de toda la región que fueron invitadas. "Convengamos que una de las características de los italianos es la alegría, lo festivo. Están muy contentos de ser agasajados", ilustró la subdirectora.



La invitación oficial le fue entregada al cónsul de Italia en Rosario, Martín Brook, durante el plenario en el que se debatieron aspectos relacionados con la cultura de nativos y descendientes en nuestro país.



Los italianos compartirán una participación artística el viernes 18, con una teatralización coral a cargo de la familia Piemontesa, con colaboración de otras regiones. En la apertura estarán las distintas regiones ?los descendientes de inmigrantes itálicos se aglutinan de esa manera- con sus atavíos típicos: lombardos, sicilianos, vénetos, firulanos, verdianos, ligures, instituciones como la Asociación Dante Alighieri y la Sociedad Italiana de Paraná, entre otras.



El patio gastronómico, por su parte, estará tematizado para representar los deleites culinarios de la península: a la identidad de comidas entrerriana se le agregan los menús referidos a Italia. Esta carta comprenderá puestos de pizza y calzone, bruschettas, risotto, pastas con ensaladas, crepes con sabor caprese, pastelería con cannolis y tiramisú tradicional gelato y cafetería típica como el ristretto (el clásico más tomado), expreso, cappuccino y macchiato, que representa otro sello característico italiano.



Además, la Unión de Colectividades de Entre Ríos estará presente acompañando a los italianos en la transmisión de sus costumbres y su riqueza cultural. "Incluso nuestra madrina del festival, Leonor Benedetto, es descendiente de italianos. Esto hace a la cultura, porque no es solamente el cine en sí, es todo: la parte gastronómica, que la mayoría ya conocemos y disfrutamos; la parte cultural que estará presente; y la parte de cine, que es más que historia", señaló Jaime.