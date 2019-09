Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tiene un déficit anual de $10.000 millones

La fuerte devaluación que ocurrió luego de las elecciones primarias del 11 de agosto último tuvo impacto profundo en distintos sectores de la economía y afectó también a distintas prestaciones del Estado.



Desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos advierten que el déficit financiero podría crecer por las últimas medidas económicas que tomó el gobierno nacional respecto de los cambios en el Impuesto a las Ganancias y la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta básica.



A esta situación se le suma que se mantiene la tendencia de un crecimiento sostenido de los jubilados y, por el contrario, se estanca el número de activos que aportan al sistema, una difícil ecuación que profundiza el déficit.



En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná, Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, estimó que cerrarán el año con un déficit de $10 mil millones y, por otra parte, admitió que ven con preocupación las últimas medidas dispuestas por el Gobierno nacional.



A su vez, aseguró que "el sistema sigue manifestando la misma evolución que vamos identificando desde hace algunos años. Es decir: muestra un sostenido crecimiento de la población de beneficiarios. Vamos a terminar 2019 con un 4,2% más de beneficios que el año anterior. Es muchísimo teniendo en cuenta que la población de aportarte tiende a crecer muy lentamente, y que estimamos que crezca este año entre el 0,4 y 0,6%, contra 4,5% de beneficiarios".



"La conclusión de esto es que lo que tenemos que pagar crece a mayor velocidad que lo que cobramos, y así el déficit tienda a crecer", explicó Elías.





De cuánto será el déficit de la Caja para este año?



"Vamos a pasar el 32%, y en términos numéricos seguramente vamos a estar pasando los $10 mil millones. Sin dudas, es mucho. Estamos mensualmente en el orden de los $2.4000 millones de prestaciones y estamos pasado casi $900 millones de déficit. Estos números son cerrados del Estado, que marca más jubilados y menos aportantes. Pero la otra cuestión que creo que hay que tener en cuenta es cuánto de todo el presupuesto de la provincia invertimos en pago de jubilaciones, pensiones y retiros. Ahí el porcentaje tiende a crecer, y estamos empezando a pasar el 19%. Esto quiere decir que cada $100 del presupuesto provincial, $19 se invierten en pago de jubilaciones y pensiones. Es mucho, teniendo en cuenta que no hace más de 10 años no llegaba a $17. En dos años hemos crecido dos puntos del presupuesto. Además, estamos con 22 a 24 años de supervivencia los años de pago de las prestaciones. Esto quiere decir que la gente, entre que se jubila y fallece, están pasando entre 22 y 24 años. Para cualquier sistema previsional es mucho, porque se está acercando la cantidad de años que se cobra una jubilación a la cantidad de años que pudo haber aportado", refirió Elías.



-¿Cómo afectaron los cambios impositivos dispuestos por Macri?

-Estamos a punto de ver el impacto, ya que ha puesto en zona de peligro dos componentes: una recaudación que utiliza la Ley 23.966 (NdelaR: Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social) que hace una coparticipación a las Cajas provinciales que rige desde 1991. Es una recaudación identificada a la cual, desde IVA y Ganancias, se asigna una porción a la seguridad social, y dentro de esa porción el 10% va a la provincia que tenemos Cajas. Para Entre Ríos representan unos 40 45 millones por mes. Ahora estamos por constatar si esa recaudación ha bajado.



A su vez, explicó que el segundo componente que podría verse afectado tiene que ver con fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación para financiar los déficit de las Cajas de Jubilaciones no transferidas a Nación, como es el caso de Entre Ríos.



En esa línea, refirió que "como asistimos a una modificación a la norma presupuestaria, nos generó temor y vamos a monitorear si ciertos fondos no se verán afectados, reducidos o modificación. Para nuestra provincia esto es un valor de un anticipo de $200 millones por mes.; unos 2.4000 millones al año".



En ese marco, detalló que para cerrar el ejercicio 2018, Nación anticipó a la Provincia $1.300 millones, y que calculan que quedaran pendientes de cobro algo más de 1.500 o 1.800 millones. Todas esas sumas, claro, son esenciales para cubrir el rojo de la caja del organismo previsional.



Finalmente, el titular de la Caja de Jubilaciones sostuvo que le sorprendió las medidas dispuesta por decreto por el presidente de la Nación, tras la derrota electoral de las PASO, ya que se tocan fondos provinciales. "Es una decisión no muy feliz y esperemos que sea corregida de manera inmediata", planteó Elías. (Entre Ríos Ahora)