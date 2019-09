Alberto Fernández a Mauricio Macri: "Lo único que hizo fue destruir el trabajo"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó este sábado desde Salta el discurso del presidente Mauricio Macri en la largada de la marcha del "Sí, se puede" y sostuvo sobre su contrincante político: "Que no prometa lo que no puede cumplir, lo único que hizo Macri fue destruir el trabajo".En un acto llevado a cabo el polideportivo estadio Delmi de la ciudad de Salta, en donde reemplazó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien viajó de imprevisto a Cuba a visitar a su hija Florencia, Alberto afirmó que que "lo único que hizo" el presidente Mauricio Macri fue "sumergir a cinco millones de argentinos en la pobreza".Más temprano, Macri había anticipado como tres nuevos ejes de campaña que haría hincapié en el trabajo, el crecimiento y la mejora del salario."Macri nos deja tierra arrasada. Yo no me voy a quejar de la herencia recibida porque sé que nos gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la Argentina", señaló Fernández ante su auditorio."Vinieron a terminar con el cepo y nos dejaron el cepo, vinieron a terminar con el default y nos dejan default, vinieron a terminar con la inflación y la multiplicaron por dos. Esto es lo único que saben hacer", disparó el exjefe de Gabinete.Además, en días donde el cambio climático es eje de multitudinarias marchas alrededor del mundo, Fernández se dirigió a una salteña que portaba un cartel contra el desmonte, una de las principales problemáticas ambientales de la región. "Hoy que tanto se habla de cambio climático, yo le digo a los salteños 'cuidemos la tierra, basta de desmonte'. Lo vamos a hacer porque el planeta lo exige y Salta lo necesita", expresó."Sólo les pido que me ayuden, porque el país que hace falta lo vamos a construir entre todos", concluyó.

Tras la suspensión de la presentación de Cristina en la capital salteña, el comando de campaña del Frente de Todos decidió que sea Alberto Fernández junto al diputado nacional y referente de La Cámpora Eduardo de Pedro, quienes encabecen el acto que estaba previsto para recibir a la expresidenta en un marco político signado por las elecciones provinciales del 6 de octubre.Fernández estuvo acompañado por el candidato a gobernador del Partido Justicialista (PJ) salteño y actual vicegobernador, Miguel Isa, y el diputado kirchnerista Sergio 'Oso' Leavy.A la disputa interna en el peronismo para definir el candidato a gobernador salteño en las elecciones generales del 10 de noviembre, se suma la posición del actual mandatario, Juan Manuel Urtubey, quien es el titular del PJ local, pero se encuentra enfrentado al kirchnerismo y conforma la fórmula presidencial de Consenso Federal secundando a Roberto Lavagna.