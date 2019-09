"Esta elección se puede dar vuelta", aseguró Mauricio Macri

"Se puede dar vuelta esta elección. Claro que se puede", lanzó el presidente Mauricio Macri ante miles de seguidores en Barrancas de Belgrano, en la largada oficial de la marcha del "Sí, se puede".Luego de los discursos de la diputada Elisa Carrió, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, y del candidato a jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario arribó desde Olivos en el tren Mitre, a donde lo aguardaba una masiva convocatoria."Si estoy acá y si decidí meterme en política es por ustedes y por todas las cosas que nos unen en este país: el amor a la democracia, querer vivir en libertad, en paz, querer dejarle un futuro mejor a nuestros hijos, construir y no destruir, saber que existe un futuro distinto y decirle que no a la impunidad", comenzó Macri, ante las reiteradas ovaciones de los presentes.Además, el Presidente se refirió a la crisis económica y al ajuste llevado a cabo en los casi cuatro años de su Gobierno: "Sé que en estos años la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero quiero decir que los escuché, que tome nota. Lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario"."Pero también quiero decirles que empezamos a resolver problemas que arrastrábamos hace 70 años y que nosotros decidimos ser parte de la solución y no del problema. Entendimos que o esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie. Así avanza un país", indicó.Por último, en tono de arenga le dijo al público que cuando en un futuro los más jóvenes les pregunten que estaban haciendo en octubre de 2019, van a poder responder: "Estábamos haciendo Patria". "Vamos a defender el país que tenemos", concluyó.Con la marcha del "Sí, se puede" con la que el Gobierno pretende remontar el resultado adverso del pasado 15 de agosto en las PASO, Macri recorrerá 30 ciudades en 30 días para dejar de lado la campaña virtual y retomar el contacto con la población.Tras haber abandonado los clásicos timbreos, el jefe de Estado tiene previsto realizar esas actividades de campaña en Junín, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, de acuerdo al cronograma elaborado por el equipo de Juntos por el Cambio.Macri confía en que este tipo de movilizaciones lo ayudará a alcanzar el balotaje del 24 de noviembre para definir mano a mano en las urnas contra el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.