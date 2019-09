Stratta: "Es un desafío contar con una ley nacional de Economía Social"

La Economía Social como política de Estado

Desafíos por delante

En el marco del Encuentro Nacional Repensando la Economía, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, habló de la necesidad de "construir una economía con rostro humano" y expuso sobre las políticas que se implementan en materia de desarrollo en la provincia de Entre Ríos. Entre los desafíos pendientes mencionó la importancia de contar con una ley nacional de Economía Social.Stratta hizo referencia a la vinculación entre los conceptos que se trabajaron en esta mesa: "Desde el Gobierno de Entre Ríos entendemos la necesidad de articular la economía, el desarrollo y la inclusión social en todas las acciones y políticas que impulsamos. Porque estamos convencidos de que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social y humano, que es una premisa que nos marcó desde el inicio el gobernador Gustavo Bordet". En tal sentido Stratta hizo hincapié en que: "la economía debe priorizar a las personas por sobre la renta sin límites y la especulación financiera".La funcionaria se distanció de "la concepción imperante de la economía en el mundo y en particular en nuestro país, con la proliferación de las políticas neoliberales" y de la teoría del "derrame". Asimismo defendió "el rol de un Estado presente, activo y protagónico, como garante de la igualdad". En el mismo sentido definió: "Que es importante trabajar desde lógicas distintas a las que postulan un consumismo de mercado como fin último de la actividad económica. Una perspectiva que genera una exclusión creciente y un deterioro ambiental y de las condiciones de vida".La titular de la cartera social, Laura Stratta, participó del encuentro organizado por la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Desarrollo Social. La ministra expuso en el panel titulado: "Economía, Desarrollo e Inclusión: hacia el trabajo digno", que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial. La mesa en la que participó la funcionaria estuvo coordinada por Emilio Inzaurraga y contó con la participación de Ricardo Pedro Cuructchet, Pablo Narvaja y Demian Panigo, como disertantes.En ese marco Stratta puso en valor lo que significó para la provincia de Entre Ríos contar con la Ley Nº 10.151 de Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social, que impulsó cuando fue legisladora. "Esta herramienta posibilitó la implementación de políticas públicas para consolidar otra forma de comprender la economía", dijo y añadió: "Hoy, gracias a la decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet, la Economía Social es una política de Estado en la provincia".Stratta mencionó su recorrido alrededor de la economía social, a partir de las experiencias que adquirió cuando participó como referente de los Bancos Populares de la Buena Fe, desde muy joven. "En ese ámbito aprendí que es la persona, con su pasado y su presente, quien debe ocupar el centro de la escena; y son los lazos sociales los que fortalecen a un grupo humano y a una comunidad", dijo y añadió: "El trabajo es un gran ordenador social y no sólo por ser fuente de ingresos sino también por su rol en la reconstitución del entramado familiar y social, y porque posibilita generar los puentes hacia la inclusión social y el crecimiento colectivo".Al respecto y para finalizar su exposición la titular de la cartera social enfatizó su alocución en torno a los desafíos por delante: "Estamos frente a la posibilidad de volver a generar oportunidades y trabajo para los argentinos y argentinas, pero no a cualquier costo, sino en el marco de un proceso que genere y redistribuya riqueza, que promueva la inclusión social y sea compatible con el uso sustentable de nuestros recursos", afirmó. "También es necesario avanzar hacia una mayor institucionalidad de la Economía Social en el país. En ese sentido, contar con una ley nacional de Economía social es uno de los desafíos que tenemos por delante, algo que hasta la fecha sigue siendo una cuenta pendiente"."En los tiempos que corren, es de gran importancia facilitar el acceso a la innovación tecnológica para a fortalecer los procesos productivos, así como la búsqueda creativa de nuevas formas de comercialización, de cadenas de valor, de certificación de procesos y productos, como así también aceitar los canales entre el productor y el consumidor de manera institucional, y buscar mecanismos a escala que favorezcan este intercambio de comercio justo y responsable", concluyó la ministra Stratta.